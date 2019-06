Pecuária amapaense

Foram apresentadas na quinta-feira, 27, as ações que o Comitê Gestor, formado por órgãos e entidades ligadas à pecuária, precisam seguir para que o Amapá possa alcançar o status e a certificação de livre da aftosa sem vacinação. As ações foram apresentadas no I Fórum Estadual do Plano Estratégico, do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa no Brasil 2017-2026, dentro da programação da TecnoAgro - 2ª ExpoBúfalo e 1ª ExpoLeilão, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Entre os objetivos do programa está o fortalecimento de medidas de prevenção e redução da vulnerabilidade dos rebanhos no país.