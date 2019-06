RECANTO LITERÁRIO - OBDIAS ARAÚJO

CONEXÃO POEMA













-Psiu, Telma Salomão!

Feliz Dia dos Namorados!

Eu te amo!

###

Arraias e boto

Presenciaram o evento





: O poeta senta-se

Às costas do velho Eliezer

Bebe um gole de redenção

E esfrega as mãos

De paz com o mundo.





E mãos limpas

E puro coração

Assina de testemunha:





O Amazonas

Acaba de parir

O sol.

oOo





CHANSON

###

Ah

O balir das rimas

E este desejo insano

De apascentar poemas...





Ah

O girar mundos...

Reler Baudelaire no original

E respirar os ares

De Sevilha...





E bem ali na Ferro de engomar

Ignorar solenemente as formigas

E devorar Benilton Cruz

Alonso Juracy Francisco Nascimento

Eimar e outros

Paraoaras poetas

De ildoneidade soeiramente

Comprovada.

oOo





SOLEDAD

###

Branquinha:

Estas são palavras

Difíceis de falar.





Não. Não é nada fácil

A transmutação do verbo

No sentimento de gratitude

Que te trago alinhavado

No amor que a ti dedico.





Você chegou como uma brisa.

Leve. Diáfana. Angelina.





E logo logo eis ali um vento impetuoso.

Forte como o Simum que rasga sulcos

No rosto de teus irmãos que rasgam sulcos

Na carantonha do Saara.

Quente como o Simiel

Que assinalou teus Jorges.





Nas asas de ti anjo voo.

Volamos juntos.





Volamos lejos

Y cerca los lábios yugo

Y las alas temblorosas

Entrelaçadas.





Obrigado meu amor

Por seres e estares.

Não que eu mereça

E sim porque o teu amor

Afoga todas as minhas máculas

Desempenando meus

Gestos imperfeitos.





Eu te amo. E a vida

Que a gora vivemos juntos

É esta vida que a ti dedico.





À tua sombra. Em teu regaço.

Ao alcance de teus lábios de anjo

oOo





DENTRO DO BONGÔ

###

Meu amor por ti

É tocável todo tempo

O tempo todo.





Tua imagem

É visgo do bom.

Retinta retina.





Teu amor por mim

É retorno

Gotejando paranás

De doçura.





Teu amor

Meu amor

É puro

E bom.





CICIO

###

Uma noite inteira

Sonhando com ela.

Um sonho de tombadilho

Com direito a aurora boreal

Flashes de Salvador Dali

Pudim de cogumelo

Do excremento da vaca-búfala

E muchas locuras más.





Por isso acordo agora.

Por mim tanto faz.

Durmo de novo

E volto a sonhar

Contigo!

oOo





EXTASE

###

Se um dia

O amor

Acabar

Ainda assim

Restará

A saudade.

Uma saudade

Insana!

oOo





IMPROBABILIDADE

Este é meu recanto preferido. A parte que me cabe neste latifúndio. Aqui repousa minha caixa craniana no aconchegante nicho do poema.Falar em caixa, as pequenas são exemplares de meu último livro. A maior é um fogão que minha esposa impôs à minha responsabilidade.Acordei a pouco de um sonho. Bom. Muito agradável. Sonhei que fui à padaria. Uma padaria limpa, organizada onde apenas eu era freguês.Sentado ao caixa o dono da panificadora conversava com a funcionária de avental em pé a seu lado e éramos nós três os humanos daquele universo de torradas, rosquinhas, sonhos e pão careca. Meu amigo, aquele senhor parecia muito com meu irmão Osmar Junior (Grão-Mestre de Pirauba. Senhor de Todos os Guarás).Foi então que percebendo minha presença o homem pedindo desculpas apontou-me à mulher que foi buscar meu pão cotidiano. E eu me apressei no dizer-lhe que estava tudo certo. É que às vezes desligo.. Vou para a dimensão dos loucos onde nada importa e de tudo um pouco existe.Um lugar onde a vida é lenta e todos os problemas têm solução na próxima página. As mulheres são mulheres os homens são amigos e as crianças crescem direcionadas à bifurcação natural dos gêneros.Muitas vezes passo dias e dias neste lugar.É quando estou umbilicalmente conectado ao poema.O resto é pão com manteiga e dois reais de salgadinhos para a menina amada.