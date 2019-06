RECANTO LITERÁRIO Por Obdias Araújo

Entre as brincadeiras no campo da Sede dos Escoteiros, o estudo no Grupo Escolar Azevedo Costa e a vida de lobinho, foi sendo moldado nos versos do ladrão, na poesia bucólica do poço do mato e no cheiro do incenso das “Tias” que ganhou no Laguinho, em especial “Tia Tereza” que nas tardes plantava seus pés no terreiro do Waldir Lira para contar histórias e benzer seus meninos.