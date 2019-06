A prática de esportes e o espírito esportivo

Profissional de Educação Física, esportista e incentivador das práticas desportivas, assim é Aldir Dantas.





A criança pode começar a iniciação esportiva desde cedo, se ela não se transformar em um atleta de alto nível, com certeza vai se transformar em um bom cidadão, pela aquisição de valores que se aprende com o esporte. José Costa













Reinaldo Coelho





O futebol brasileiro é reconhecido como um dos melhores do planeta, mas essa não é a única paixão nacional. O país conta com dimensões continentais e uma população diversificada que possibilitou o desenvolvimento de muitos outros esportes.

Diversas novas modalidades esportivas conquistaram espaço por aqui nos últimos anos e do rugby ao MMA, passando pelo Tênis de Mesa e de Quadra, Badminton entre outros, os brasileiros têm muitos motivos para se orgulhar da nova geração de esportistas.





O esporte é uma vertente da Educação Física é uma das ferramentas principais da aula. Contribui com a disciplina, com a criação de valores, com a socialização dos alunos e com o desempenho deles em outras áreas.





Esse resumo nos dá ideia de quem é Aldir de Azevedo Dantas, professor de Educação Física com pós-graduação em Educação e morando no Amapá a 15 anos. Sempre atento às questões relacionadas ao cotidiano da cidade e do seu povo, também é um apoiador do esporte e incentivador dessa prática nas escolas e nas comunidades, envolvendo principalmente os jovens.

Na sua juventude a pratica esportiva era seu lazer e sempre teve um olhar de que o esporte é uma das ferramentas mais importantes para afastar os jovens das más companhias, do álcool, das drogas e da violência, mas que infelizmente não é dada a devida atenção tanta pelo poder público quando pelo setor privado.

“Em 2006, resolvi pesquisar mais sobre uma modalidade olímpica (desde 1992) que estava crescendo no Brasil, porém no Norte do Brasil, não havia prática ou até mesmo federação montada, ou seja, não existia nada até então. Comecei a conversar com algumas pessoas do esporte amapaense e todos riam muito e perguntavam: BAD O QUÊ? Todos falavam em uma boca só: NÃO VAI DAR CERTO! NÃO VAI PEGAR! NINGUÉM SABE O QUE É ISSO! Era o que eu precisava para me inspirar”, detalha Aldir Dantas.









“foi quando comecei a buscar na internet maiores informações sobre o referido esporte. Encontrei o site da Confederação Brasileira de Badminton, e a partir daí comecei a trocar e-mails com o Gilberto Pupo (até então, diretor de federações da confederação)”. Ele conta que então começou a conversar pela internet com amigos do Piauí, que lhe informaram a existência de um esporte recém chegado por lá estava fazendo o maior sucesso...





“De malas prontas, viajei a Campinas, fui recebido por Luiz de França (então técnico da seleção brasileira de badminton) que me acolheu em sua casa e me acompanhou por 3 dias no torneio no Clube Hípica de Campinas. Fiquei maravilhado! Tudo o que vi foi motivo de inspiração para trazer o Badminton para o Amapá”. Aldir Dantas recebeu em março de 2007 um convite de o Gilberto Pupo para assistir um torneio que aconteceria em Campinas e prontamente foi aceito.





“Foi quando apresentei o material para um amigo (Aristarco Júnior), que ao ver o peso da raquete, de cara gostou e perguntou se eu poderia deixar com ele o material, e assim eu fiz. No dia seguinte me ligou convidando para ir ao galpão de sua família (Café Grão de Ouro) ver o que ele tinha feito, e ao chegar lá me deparei com um grupo jogando, com uma quadra demarcada e tudo. A partir daí eles jogavam todos dos dias, pela manhã, antes do expediente e as 18:00h ao final do mesmo”, começava assim, como lazer, a primeira prática de Badminton em Macapá. Aldir foi levado a lojas de material esportivo onde adquiriu as raquetes, redes e petecas e as trouxe para Macapá.começava assim, como lazer, a primeira prática de Badminton em Macapá.





Mas o entusiasmo pela novidade atraiu outros esportista interessados em conhecer a nova modalidade e depois de algum tempo teve de ser expandido o espaço e conseguiram um horário de 06:00h da manhã no Ginásio Avertino Ramos.

“Passamos uns 3 ou 4 meses jogando nesse horário, só que o período chuvoso atrapalhou e além disso conseguimos alguns horários na AABB (terça e quinta pela noite, e sábado e domingo pela manhã), isso fez com que o horário de 06:00h da manhã fosse ficando de lado”.





A procura por espaços continuava e logo em seguida, conseguiram a quadra da Tropical Center, que foi uma benção, pois o horário caiu como uma luva, quarta-feira (das 19:30h às 21:30h) e sábado (das 09:30h às 12:00h), “jogamos por quase 1 ano nesse horário. Foi quando surgiu a quadra do Colégio Atual: segunda e sexta (das 19:00h às 21:30h). Logo-logo apareceu a oportunidade de jogarmos segunda, quarta e sexta na quadra do Atual, foi quando mudamos para terça na quadra do Tropical”.





Começa a ensinar e expandir – Escolinha de Base





Procurando por mais quadras conseguiram um horário a tarde no CEPA – Centro de Ensino Profissionalizante do Amapá, onde montaram uma escolinha para atender crianças de 7 a 15 anos da rede pública de ensino. Enquanto isso, um grupo de amigos se junta numa quadra particular no bairro Pacoval para jogar Badminton em dias e horários diversos.





“No mês de julho de 2009 levei o Badminton para várias arenas da cidade ("poeirões" de futebol, como chamamos aqui em Macapá), era um Badminton adaptado, a peteca era acrescida de Durepox para ficar um pouco mais pesada, fazendo com que pudéssemos jogar com a incidência do vento. Foi um sucesso, a aceitação pela criançada foi maravilhosa, fiz com que o então prefeito Roberto Góes entrasse na quadra de areia (adaptada) e jogasse no meio da criançada”.





As dificuldades e a prioridade familiar levaram a Aldir Dantas em setembro de 2009 começar a ser afastar da modalidade que implantou no Amapá e justifica “Meu filho prestes a nascer e eu muito atribulado com trabalho, andava muito estressado e as quadras ainda estavam sem pagamento, optei por me afastar do Badminton e deixei que os praticantes assumissem a responsabilidade das quadras.





Infelizmente uma das quadras que era alugada para a prática foi desprezada (acabaram perdendo o horário e a quadra da Tropical), e isso foi um duro golpe para o esportista, pois o seu intuito maior sempre foi divulgar o Badminton, e em quanto mais quadras se jogasse, melhor para todos os praticantes e a divulgação da pratica esportiva.





“Foi o que faltava para que eu voltasse com tudo para o Badminton”. Depois de um período de 5 meses, Aldir recebeu um convite do Colégio Seama para que fizésse uma apresentação do esporte durante uma aula de educação física do referido colégio.





Retorna com força





“Foi quando surgiu a ideia de dar apenas treinamento nessa quadra”. Esse novo impulso, trouxe folego e incentivo ao Aldir pois como se não bastasse, recebeu depois de 3 anos de muita luta, horários para praticar o Badminton em um ginásio do governo (Ginásio Paulo Conrado).





“Foi o I Curso de Badminton no Meio do Mundo, muito esperado e muito falado entre os praticantes, foi um sucesso”. Para coroar a implantação da nova modalidade no Amapá e mostrar que de fato ela estaria inserida nas opções de pratica esportivas dos amapaense conseguiu organizar o I Curso de Badminton para o Amapá,





Sendo divulgado e conhecido nacionalmente o Badminton do Amapá





Badminton do Amapá no SporTV, isso mesmo, em 2011, a SporTV se interessou pelo assunto (Badminton no Amapá) e veio fazer uma belíssima matéria de quase 7 minutos em rede nacional.

Orgulhosamente Aldir Dantas conta que depois disso tudo, começou a ser levado atletas para competições nacionais, que pontuaram e configuraram no ranking nacional por alguns anos seguidos.





Participações em competições open





Aldir Dantas atuando nos Jogos Escolares da Juventude, em Natal Jogos Escolares, Jogos paralímpicos, jogos universitários, participações em vários eventos esportivos: Macapá Verão, Equador Verão, Ação Global, clínicas em escolas, organização de torneios, Open’s e etc... São alguns exemplos de ações que Aldir Dantas desenvolveu e não parou por aí:

“Participação em Olimpíada como Juiz de Linha Internacional e várias outras ações que se for pra contar, é melhor começar a escrever um livro”, finaliza ALDIR DE AZEVEDO DANTAS.





JuizDeLinha





Em 2015 aconteceu a 30ª edição do Brazil International Badminton Cup, na cidade de São Paulo-SP. Além dos melhores atletas do Brasil, o torneio reuniu vários atletas estrangeiros de alto nível, sendo 69 inscritos no total, incluindo o bi-campeão pan-americano e melhor do ranking mundial nas Américas, o guatemalteco Kevin Cordón.





atuou na arbitragem do evento.. E o Amapá estava presente na competição, não dentro das quadras, mas desempenhando um papel importante fora delas. O Professor Aldir Dantas, juiz de linha internacional, foi convocado eatuou na arbitragem do evento..





Aldir Dantas, nosso juiz de linha internacional de badminton, atuou recentemente no XXX Brazil International Badminton Cup, e deu mais um passo para estar presente nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. E o próximo passo será no Yonex Grand Prix Brazil, no Rio, final de novembro.













Criação da Federação Amapaense de Badminton





Aldir de Azevedo Dantas, foi o primeiro presidente da FEBAP e que muito batalhou pela criação dessa entidade representativa do esporte aqui no meio do mundo. Outra das iniciativas de Aldir de Azevedo Dantas foi a luta pela criação e filiação da Federação Amapaense de Badminton (FEBAP) junto a Confederação Nacional. Sonho concretizado em 2011.Aldir de Azevedo Dantas, foi o primeiro presidente da FEBAP e que muito batalhou pela criação dessa entidade representativa do esporte aqui no meio do mundo.





Foram diversas disputas, locais, regionais e nacionais e a FEBAP com o comando de Aldir Dantas incentivava e passaram a surgir atletas competitivos que conquistaram e ranquearam nacionalmente, entre eles destacamos Gabriel Maués que definiu o papel desse incansável desportista amapaense:

"Eu pretendo continuar enquanto der. Precisamos de incentivo; o Aldir sustenta a federação com o dinheiro próprio e se ele sair, ainda não sei o que vai acontecer. Mas eu pretendo continuar praticando", ressalta o jovem Gabriel.





E Gabriel Maués tinha bagagem para assim definir a modalidade esportiva hoje olímpica no Amapá, pois Há 5 anos, tempo que o Badminton está implantado na cidade do meio do mundo, a modalidade tem dado oportunidade para vários amapaenses, sejam eles de qualquer faixa etária, sexo e cor; e esse esporte tem revelado ótimos atletas, dentre as mais variadas categorias. Entre eles o jovem Gabriel Melém Maués, na época com 13 anos, hoje Gabriel está com 20 anos. Que em 2012 fez história no Badminton amapaense no Campeonato de Duplas de Badminton da Paraíba, onde conquistou a primeira medalha fora do Estado, uma prata.

A perseverança de Dantas, a paixão dos integrantes da Federação de Badminton do Amapá (FEBAP) e as aulas da Escolinha, começaram a empolgar jovens de todas as idades e até os com deficiências.





“É extremamente prazeroso ver o entusiasmo das crianças praticando o Badminton. Todas acolheram o esporte. Maior ainda foi à aceitação surpreendente entre os praticantes, pois se trata de um esporte novo e pouco divulgado. Temos convicção de que produziremos muitos frutos, no que diz respeito, à formação de futuros atletas de Badminton”, explicou o professor Aldir Dantas.





Edson Soares de Almeida, que começou com 10 anos, quando era aluno da E.E. Barão do Rio Branco, onde cursava a 2º Série. Deficiente físico e de família humilde, se adaptou a modalidade normalmente, isso em 2010, hoje Edson Soares deve estar com 19 anos. Um dos grandes exemplo do sucesso da pratica do Badminto e da escolinha foi o deEdson Soares de Almeida, que começou com 10 anos, quando era aluno da E.E. Barão do Rio Branco, onde cursava a 2º Série. Deficiente físico e de família humilde, se adaptou a modalidade normalmente, isso em 2010, hoje Edson Soares deve estar com 19 anos.









NADA IMPEDE QUANDO SE QUER SUPERAR





“Fui orientado pela minha professora de educação física a vir assistir a pratica do Badminton e logo gostei. Passei a jogar. Essa é a primeira vez, em toda a minha vida, que pratico algum esporte”, relatou Almeida há nove anos.













Diferente de Edson, o atleta Robson Rodrigues, então com 14 anos, que cursava a 5º série da E.E. Benigna de Souza, possui certos privilégios. Residente do bairro Congós, possui uma família classe de média baixa, com pai microempresário e mãe Técnica em Enfermagem. Contudo, o prazer em praticar o Badminton acabou unindo esses dois jovens.





“Conheci o esporte por meio do Professor Aldir Dantas. Hoje, participo da escolinha e pratico a modalidade. Trouxe para mim, uma opção de lazer”, definiu o novo atleta também em 2010.





Dantas na época. “A escolinha incentiva os alunos a participarem do esporte. Eles se sentem mais confiantes, melhorando seu desempenho escolar. É um trabalho conjunto, visando o pleno desenvolvimento dos estudantes. A integração extrapola os muros da escola e chega à casa dos alunos. Os pais acompanham os treinos e vibram com a evolução técnica dos seus. Isso é importante, porque aumenta a auto-estima do atleta e o faz sentir-se seguro”, elucidouDantas na época.





Após o Badminton Aldir Dantas, presidiu a Federação Amapaense de Atletismo (FAAt) e esse histórico é para mostrar que existe pessoas que se voluntariam em divulgar, incentivar e muitas vezes a patrocinar do próprio bolso, práticas que beneficiarão a coletividade e não usam essas ações exitosas para benefício próprio ou trampolim para crescimentos políticos.

O Professor Aldir Dantas, está hoje lotado na Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) onde já executou diversos projetos de grandes sucesso no Estado. É cidadão que merece ser reconhecido e seu trabalho valorizado e prestigiado e nunca esquecido.









Veja a ficha esportiva de Aldir Dantas

Professor de Educação Física com pós-graduação em Educação

Juiz de Linha Internacional de Badminton (trabalhei na Olimpíada Rio 2016)

Árbitro Nacional de Badminton - CBBd

Coach Level 01 – BWF/PANAM

Professor de Shuttle Time (Badminton Escolar) – BWF/PANAM,

Ex-presidente e Fundador da Federação de Badminton do Amapá

Ex-Presidente da Federação de Atletismo do Amapá (2014-2018)

Árbitro de Boxe

Árbitro de Tênis de Mesa

Árbitro aspirante a Nacional de Atletismo

Treinador de Atletismo - CBAT

Pós-Graduado pelo Instituto Olímpico Brasileiro e do COB no curso de Treinador de Alto Rendimento

Conselheiro Efetivo do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região – CREF18-PA/AP

Ex-Delegado Adjunto da Federação Internacional de Educação Física – FIEP (Período de 2016/2017)

Ex-Gerente do Núcleo de Esporte e Rendimento da SEDEL (Período de 10/2015 a 01/2017)