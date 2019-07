Assaí Atacadista abre 250 vagas de emprego em Macapá

Macapá (AP), 18 de julho de 2019 – A capital Macapá será a primeira cidade do Estado do Amapá a receber uma unidade do Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil. E a empresa já está selecionando profissionais para sua nova loja, que será inaugurada nos próximos meses, na Av. Stephan Houat, sem número, Lote 3, Jardim Marco Zero.





www.assai.com.br/trabalhe- conosco São cerca de 250 vagas, incluindo posições de liderança e para pessoas com deficiência, para todos os setores da loja: Operador de caixa, operador de loja, empacotador, fiscal de prevenção, operador de empilhadeira, cartazista, cozinheiro, nutricionista, auxiliar de RH, assistente de TI, atendente de vendas (produtos financeiros), entre outras. O único pré-requisito para as vagas é o ensino médio completo. Os interessados podem se cadastrar no siteaté o dia 2 de agosto.





A empresa oferece remuneração compatível com o mercado e um pacote de benefícios que inclui Vale Transporte, Vale Alimentação, refeição no local de trabalho, assistência odontológica e seguro de vida, entre outros. Possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores.





Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista possui 148 unidades em 18 estados (AL, AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, SE, SP, TO) e no Distrito Federal. Negócio de atacado do Grupo GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2018, a bandeira inaugurou 18 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 24,9 bilhões, expansão de 24,2% em relação ao ano anterior.