ATLETA DO PASSADO

EX-ZAGUEIRO MANOEL JOSÉ FERREIRA PALMERIM, O SALIM.





Franselmo George









Ex-zagueiro Manoel José Ferreira Palmerim, mais conhecido no meio do futebol como Salim, é de família pacuiense, nasceu no dia 25 de julho de 1958, na localidade de São Francisco do Pacuí. Filho de Eurico Coelho Palmerim, agricultor, e de Raimunda Ferreira Furtado, também agricultora, já falecidos. Salim, é um apelido que herdou desde quando era criança, na localidade de São Joaquim do Pacuí, hoje denominada de São Francisco do Pacuí.





Salim, com apenas 14 anos de idade veio para Macapá com objetivo de estudar; em busca de oportunidades para melhoria das condições de vida da família.





Lá no Pacuí, Salim jogava como meia-esquerda. Seu primeiro clube na capital foi o Esporte Clube Macapá, com apenas 16 anos, como zagueiro. Ficou no Macapá apenas um ano. Jogou ao lado de Jonas, Albano, Aldemir França, Aldo, Bira, Léo,...





Em 1978 se transferiu para a Sociedade Esportiva e Recreativa São José. No "Tricolor do Laguinho" jogou com Alceu, Paulo Odivan, Reginaldo Bobó, Dias, Paulo Antônio, Eulan, Sené.





Em 1983 com 25 anos de idade encerrou a carreira na equipe da "Zebra da Presidente Vargas", o Amapá Clube. No Alvi-negro jogou ao lado de: Sené, Azevedo, Celso, Finé, Magno Canuto(Ferreira Gomes).





Salim conta que sente saudades do futebol de antigamente. Cita craques que viu jogar como: Zezinho Macapá, Jucy, Trevizani, Moacir Banhos, e muitos outros que no momento foge da memória.