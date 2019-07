Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do TJAP e diretoria do SESC e SENAC/AP alinham cooperação técnica

Os técnicos da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude da Justiça do Amapá, Ladilson Costa Moita e Élcio Ferreira, se reuniram com membros da Diretoria Regional do Amapá do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Social do Comércio (SESC) para um momento de conversa e apresentação de trabalhos que resultarão na criação de futuros acordos de cooperação técnica do Poder Judiciário com os projetos sociais desenvolvidos pelo Sistema S.

O servidor Ladilson Costa destacou a reunião como proveitosa vislumbrando a possibilidade de parcerias futuras para a Área da Infância e Juventude como o EJA – Educação Jovens e Adultos-, que acontece tanto na Capital de Macapá quanto em municípios do interior do Estado, e destacou também os projetos Itinerantes "Caravana do SESC", Mesa Brasil, e a Escolhinha de Futebol que será realizada no mês de gosto, entre outros.

“Por meio desses acordos de cooperação técnica queremos não só focar em cursos de qualificação e treinamento, mas também em áreas voltadas para a educação de jovens e adultos que estejam precisando da nossa ajuda. Esse momento é de estudarmos aquilo que pode ser adequado dos trabalhos já executados para firmarmos essa parceria”, ressaltou.

A Diretora Regional do SESC/Amapá, Êmilie Cristiane Alves Pereira, ressaltou o encontro como um primeiro passo da construção de laços e de ampliar ainda mais os interesses em comum de atender a população e proporcionar cidadania a quem os procura.

“Nosso Sistema S propicia qualidade de vida, educação, saúde e lazer. É essencial atender nossa sociedade da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) já o faz, e juntos podemos fazer a diferença na vida das pessoas”, garantiu Êmilie Pereira. “O Presidente do TJAP, Desembargador João Lages, nos abriu este diálogo e também parabenizou nossos trabalhos realizados nas entidades. Assim, sabemos que podemos contar com o judiciário amapaense e em somar nossos conhecimentos e experiências”, complementou a diretora.

Nesta sexta-feira (26), os técnicos da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude irão realizar visita técnica para conhecer as instalações das coordenações pedagógicas do SENAC e verificar o perfil dos cursos técnicos e, também na Sede do SESC, ver as estrutura e os projetos já tocados pela entidade.