ATLETA DE PONTA - DAYLON COSTA

Nas últimas semana a garotada amapaense, em especial as santanenses, tem se empolgado com as notícias sobre o sucesso de atletas amapaenses, nos tatames, nos octógonos, caso do Caboclão e nos gramados de futebol, com a contração de Daylon Costa, por uma das empresas de gerenciamento de carreiras no campo esportivo a Clean Sports, que atua no sudeste (Góias), com autorização pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Europa (FPF – Portugal) e nos Estados Unidos.





A Clean Sports publicou nas suas páginas nas redes sociais a seguinte nota.





“Temos o prazer de anunciar mais um atleta que fará parte do nosso portfólio, o meia atacante @daylon_1010, que joga nas categorias de base…”





por acreditarem em nosso projeto e pela confiança estabelecida. Daylon Costa é natural do Amapá e já foi aprovado em testes em três dos quatro grandes do Rio e também no @scinternacional . Agradecemos aos pais Abrahão e Durziane Costa

Oriundo do salão , o jovem de 11 anos retornou agora de um torneio no interior de São Paulo onde chegou até a semifinal. Daylon foi o grande destaque e despertou a atenção de grandes clubes do país.





Quem é Daylon Costa









À primeira vista, eles aparentam serem apenas crianças e adolescentes tímidos. Mas é quando tocam a bola, que os destaques aparecem. Muitos deles sonham em se profissionalizar e viver o sonho de ser um jogador de futebol profissional. No entanto, até chegar lá, normalmente precisam passar por um longo caminho de dificuldades e rejeições.





Para muitos, o caminho começa nas escolinhas de futebol. Sentindo o amor e a habilidade para a pratica do futebol de campo, realçada nas quadras do futebol de salão Abrahão da Silva Costa, pai do garoto Daylon Costa que na época estava com 7 anos e já jogava na escolinha do Internacional em Macapá, quando teve uma peneira do clube em Macapá e ele passou. "Não foi por motivo de ser muito novo e muito frio no período e também não tinha condições financeiras de levar ele", explica o analista de sistema, Abrahão Costa.

Essa adaptação pela pouca idade, o impedia a 3 anos de se apresentar nos grandes clubes. Mas, quando começou a submeter-se as peneiras e a avaliação foi aprovado, caso do Internacional, Flamengo, Fluminense e recentemente ao Vasco da Gama.





Como tudo começou





Seu maior fã e aficionado incentivador, Abrahão Costa, conta que tudo começou em um dia que ele brincava com os garotos em uma confraternização da Policia Militar. "O sargento Guerra Brabo da PM viu ele jogado com os garotos de uma maneira diferente. Então o convidou para jogar na Equipe do Barca. E ele foi o artilheiro de duas competições. Agradeço o Brabo e Ronaldinho da equipe do Barca pela primeira iniciativa de acreditar no potencial de meu filho".





Daylon Costa começou a participar de um projeto social da Igreja Betel, a Escolinha de Futebol de Santana, 'Estrela da Manhã'. Abrahão narra que o filho continuou revelando sua potencialidade ali ele já treinava com os garotos de 10, 12, até 14 anos.

Foi nesse momento que Daylon Costa passou na Peneira do Internacional com 7 Anos e em seguida passou na peneira do Flamengo onde ficou uma semana. Passou na peneira do Fluminense no Rio e Passou na peneira do Santos (SP).

"Não tive como ficar e financiar ele. Pois com 12 anos os garotos podem ficar em alojamento que o clube oferece. Em Setembro agora SEDEL fez uma peneira no Zerão junto com os representantes do Vasco do Rio. Ele passou novamente".





Gerenciar a carreira













Macapá e Santana conta com mais de 80 escolinhas de futebol e de futsal, a maioria delas mantidas por comerciantes ou profissionais liberais que têm o futebol como paixão. E os treinadores ou ''professores'' dessas escolinhas invariavelmente são ex-boleiros que, após pendurar as chuteiras, procuram manter o contato com a bola por meio do trabalho com a garotada. Quando não são ex-profissionais, esses técnicos geralmente são ex-jogadores de clubes amadores da cidade ou ainda pessoas da comunidade que se envolvem em projetos sociais nos bairros. O grande problema é que esses colaboradores não têm formação específica para exercer a função e muitos sofrem com a falta de contatos com os grandes equipes nacionais.

Mas elas se tornam celeiros de craques promissores que estão aguardando que um olheiro, ou um técnico relacionado, o indique a uma peneira nacional. É o caso de Daylon Costa, com diferencial ele já foi descoberto, e submeteu-se a diversas peneiras em grandes clubes e passou em todas, mais problemas financeiros





A esperança





A certeza de que o sonho não vem com um caminho fácil. Aos 10 anos, Daylon Costa é um dos pequenos que esperam, um dia, sair da escolinha de futebol e defender um clube. Espera, quem sabe, chegar à Seleção Brasileira. Por trás do sonho, horas de treino, apoio da família, inscrições e viagens para peneiras nacionais. Entre gastos que vão de compra de chuteira e meião ao transporte, a conta do investimento financeiro é grande.

Após conseguir a participação do filho em grandes peneiras nacionais e conquistar a certeza da capacidade do filho em se tornar um grande profissional do futebol brasileiro, Abrahão Costa vem tentando financiar sua estadia e do filho nas grandes capitais e isso não é barato.





Mas o amor de pai e a responsabilidade de garantir o crescimento de seu rebento apresentando-lhe as opções de realizar seu sonho. "Meu filho, em campo, no salão vem mostrando que é excelente no que faz e me resta, fazer tudo para que ele continue essa caminhada com segurança e auto estima elevada, as decepções já vieram e não podem continuar. Ele tem direito de realizar seus sonho e u a obrigação de oferecer as condições para que isso aconteça".





integrar o elenco sub-12 da Agremiação Esportiva Ovel, para a disputa de dois torneios de base, em Goiás. A força, a fé e a persistência com garantia dos valores do jovem, as coisa começaram a acontecer em 2019. Daylan Costa passou a ser integrante da Escolinha de Futebol do Amapá, projeto criado este ano pela Secretaria de Estado do Desporto lazer (Sedel), que o apoio quando foi convidado paraintegrar o elenco sub-12 da Agremiação Esportiva Ovel, para a disputa de dois torneios de base, em Goiás.

Daylon Costa atuação de menino santanense em time goiano incentiva olheiros a peneirar no AP

O Ovel, onde o jogador amapaense estará, é o mesmo clube que revelou os jogadores Dudu, atacante do Palmeiras (SP), e Lucas Silva, atualmente no Cruzeiro (MG). Aos 11 anos, Daylon tem se destacado no futebol amapaense e já fez teste em grandes clubes do país Na Esportiva Ovel, Daylon jogou o Campeonato Goiano Sub-12 e Go Cup, maior torneio de futebol infantil da América Latina, disputado em Aparecida de Goiânia (GO), que contará com a participação de 4.000 crianças, que estarão divididas em 320 equipes nas categorias sub 7 ao sub 12.O Ovel, onde o jogador amapaense estará, é o mesmo clube que revelou os jogadores Dudu, atacante do Palmeiras (SP), e Lucas Silva, atualmente no Cruzeiro (MG).

De acordo com Abraão Costa, o jovem atleta já recebeu propostas do Gremio (RS), Corinthians (SP), Atlético Paranaense. "Essas propostas foram manifestados os interesses diretamente a mim, que estava gerenciado, porém agora que assinamos com o empresário goiano Pedro Ivo da Clean Sports e ele que vai definir".





Surgiu o apoio gerencial

Empresário Pedro Ivo, socio proprietário da Clean Sports





Mas, finalmente surgiu o caminho seguro a ser seguido, foi quando Daylan Costa foi ‘olhado’ pela equipe de Clean Sport, gerenciada por Pedro Ivo também estreante na área de gerenciamento esportivo e já tem em seu portfólio 15 jovens promissores, tanto no futebol quando no cart e conversou com a editoria do Tribuna Amapaense Online diretamente de Miami (Florida-EUA) onde está trabalhando o mercado norte americano.





Esse pouco tempo de mercado, a honestidade como atua juntos aos familiares de seus gerenciados, traz a confiabilidade, pois é sincero e não promete o incansável. Por ser articulado dentro da área desportiva Pedro Ivo, tem facilidades de acesso as diretorias de clubes e cumpre a risca as determinações referentes a exigências legais para as atividades de crianças, jovens e adolescentes.





goiano”. “Já estamos atuando na Europa, mais diretamente em Portugal, credenciados na Federação Portuguesa de Futebol (FAF) agora estamos atuando no mercado norte americano. Em Portugal trabalhamos com o atacante Gustavo Henrique integrante do Sub-23 do Sporting Club de Portugal. Um dos maiores sucessos nessa atividade foi a venda inédita de um atleta ainda na categoria de base para o Goias. O zagueiro Iago Mendonça está no profissional do esmaraldinogoiano”.





Ao ser questionado quanto as garantias oferecidas ao jovem amapaense Daylon Costa, ele foi especifico, que não existe promessas financeiras antecipadas, mas sim a de que a empresa o representará junto aos grandes clubes e conquistará o melhor para o jovem atleta. “Isso foi acordado com os pais do Daylon”.

O que foi confirmado pelo Operador de Sistema (Abraão Costa. “Foi franco e honesto. Eles são competentes e estamos confiando a eles a carreira de nosso filho”.



Essa maneira de atuar é que tem conquistado a confiança do mercado de gerenciamento de carreira esportiva. “Não minto dizendo que os jogadores vão ficar nos clubes e nem prometendo muitas coisas. Pois isso depende do jogador e do clube se ele vai ficar ou não. Pois busco o melhor para os atletas, por conhecer a importância do valor de cada clube na carreira deles”, relata o empresário. Essa maneira de atuar é que tem conquistado a confiança do mercado de gerenciamento de carreira esportiva. “Não minto dizendo que os jogadores vão ficar nos clubes e nem prometendo muitas coisas. Pois isso depende do jogador e do clube se ele vai ficar ou não. Pois busco o melhor para os atletas, por conhecer a importância do valor de cada clube na carreira deles”, relata o empresário.

A maneira de trabalhar tem levado sua especialidade aos demais estados brasileiros, pois a garantia de que existe responsabilidade e ética no seu trabalho, lhe possibilita a indicação de sua empresa para atuar com jovens potenciais e isso é bom pois essa confiança pode dar mais firmeza junto aos clubes e a possibilidade de atuarem em grandes clubes europeus e até chegarem a Seleção Brasileira.





















Peneira da Ovel em Macapá no mês de agosto





A equipe da Agremiação Esportiva Ovel estará na capital amapaense para selecionar os jovens talentos.

A Agremiação Esportiva Ovel, de Goiânia (GO), uma das escolas de futebol mais bem estruturadas do país, estará em Macapá para realizar uma seletiva voltada para crianças e jovens atletas de futebol entre 10 e 15 anos de idade, tanto masculino como feminino. A vinda da equipe da Ovel ao Amapá está sendo organizada pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel). Os testes acontecerão no Estádio Olímpico Zerão nos dias 15, 16 e 17 de agosto.





É a primeira vez que os olheiros da agremiação goiana virão ao Amapá selecionar futuros jogadores. As inscrições para a seletiva já estão abertas e se estendem até o dia 27 de junho. Os interessados devem acessar endereço eletrônico http://processoseletivo.ap.gov.br/, onde os responsáveis pelos atletas terão que preencher uma ficha e apresentá-la junto com a xerox da carteira de identidade na Sedel, situada na Rua Hildemar Maia, 1497, Santa Rita, zona sul de Macapá. A inscrição é gratuita.





Os atletas amapaenses selecionados pela Ovel continuarão em treinamento com professores de escolinhas de futebol da Sedel e, posteriormente, serão levados pelo clube goiano para um período de testes. O Amapá já conta com um representante na escolinha goiana, que é Daylon Costa, de 11 anos, aprovado na seletiva e contratado para jogar na Ovel. Atualmente o atleta tem negociações abertas para se transferir para o Grêmio (RS).





A Ovel é reconhecida como um dos melhores centros de formações de jogadores do país. Possui uma grande estrutura física com diversos campos de futebol e uma ampla equipe de profissionais da área esportiva como educadores físicos, cardiologistas, nutricionistas, fisiologistas, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, dentistas e técnicos de futebol.





A agremiação, com trabalho de olheiros em todo o Brasil, já revelou jogadores como o atacante Dudu, atualmente no Palmeiras (SP), o volante Lucas Silva, pertencente ao Real Madrid (ESP) e Wendel Lira, que faturou o Prêmio Puskas 2015, dado anualmente pela Fifa para o gol mais bonito do mundo.