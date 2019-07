OPEN DE CICLISMO AMAAP

“III AMAAP OPEN DE CICLISMO"

A edição será no Circuito da Avenida FAB dia 15 de setembro

















Reinaldo Coelho





Mais uma edição da Open de Ciclismo promovida pela Associação dos Magistrados do Amapá (AMAAP) ocorrerá no dia 15 de setembro, no Circuito da Avenida FAB no trecho compreendido entre as ruas Paraná e Hamilton Silva.

A Federação Amapaense de Ciclismo a organizadora oficial do evento, que é válido para o Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo, Classe – 3 , participou da reunião com as entidades envolvidas no evento ocorreu na última quarta-feira (24). Participaram o presidente da FAC, Jair Borges, a presidente da AMAAP, Dra. Elayne Cantuária, e com os presidentes do Tribunal Regional Eleitoral - TRE *Tribunal de Justiça do Amapá - TJAP, Desembargadores *Rommel Araújo e João Lages.

O objetivo desta reunião foi tratar acerca da realização do III AMAAP OPEN DE CICLISMO que será realizado no dia 15/09 no Circuito FAB.





Em 2017, primeiro ano da prova, ela foi classe 5. No ano de 2018, devido a sua excelente repercussão, subiu de classe, passando a ser Classe - 4 no Ranking Confederação Brasileira de Ciclismo. Para este ano, a prova subiu mais uma vez alcançando a maior pontuação para provas de um único dia, que é a *classe 3,* valendo 80 pts para o ranking nacional CBC.

A presidente da Associação dos Magistrados do Amapá - AMAAP, juíza Elayne Ramos Cantuária





A presidente da Associação dos Magistrados do Amapá - AMAAP, juíza Elayne Ramos Cantuária, explica que o evento é um resgate à historia da Justiça amapaense e essencial para o fortalecimento do turismo no Amapá. “Nós vamos reunir competidores federados, magistrados e convidados para participar da prova, além de reunir a responsabilidade social da AMAAP e do Tribunal de Justiça no incentivo do esporte, bem estar e saúde”, completou a juíza.





A expectativa é de cerca de 100 atletas profissionais de diferentes estado da federações competindo, também atletas da Guiana Francesa, além de magistrados, amigos da magistratura e crianças.





Dois importantes fatos marcam o AMAAP OPEN. Esta foi a primeira competição de ciclismo no Amapá, com *isonomia na premiação entre homens e mulheres* que disputam a prova. Além disso, esta competição *resgatou* o primeiro palco das competições Amapaenses nos idos dos anos 1970 que foi a Avenida FAB como local de prova.





Credibilidade, resistência e vanguarda são as características desta parceria entre a FAC e a AMAAP que se traduzirão mais uma vez em uma prova bem organizada, competitiva e de interesse aos amantes do ciclismo.