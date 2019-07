DIREITO & CIDADANIA - Besaliel Rodrigues

O Brasil adotou a modalidade de laicidade positiva, que respeita e protege a opção religiosa de cada cidadão e reconhece a importância social das igrejas no seio da sociedade. No país passou de fato e de direito a ser Estado laico a partir de 1890, por meio do Decreto n&o rdm; 119-A, vigente até hoje (Ver Dec. 4.496/2002), que declarou a separação do Estado da Igreja. A Constituição de 1824, por seu artigo 5º, dizia: “A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo.” (sic). Então, de 1500 a 1890, ou seja, por 390 (trezentos e noventa) anos, o Brasil era um Estado de religião oficial: o catolicismo. Entende-se, então, a forte matiz do cristianismo católico na cultura nacional e no direito brasileiro.