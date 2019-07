FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL DO AMAPÁ

AMAPÁ investe R$ 126,2 milhões em infraestrutura, logística e tecnologia da informação da Segurança Pública









Os veículos serão distribuídos entre as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica e Inteligência da Sejusp









Reinaldo Coelho





Nesta segunda-feira, 29, o Governo do Amapá apresentou à população parte do resultado do investimento de R$ 126,2 milhões que estão sendo aplicados em infraestrutura, logística e Tecnologia da Informação (TI) para a segurança pública. O evento aconteceu no Complexo Beira-Rio, ao lado da Fortaleza de São José de Macapá, quando foram feita a entrega de 65 viaturas, 250 armas e ordens de serviço para 15 obras que vão fortalecer o Sistema de Defesa Social do Estado é fruto de intensa articulação política do Executivo estadual, presidência do Senado e bancada federal junto à União.

Estas aquisições e contratação de serviços, que foram apresentadas na solenidade, são o resultado da aplicação de R$ 50 milhões de emenda de bancada, alocada por todos os parlamentares federais amapaenses, entre deputados e senadores. O governador Waldez Góes frisa que é a primeira vez que uma gestão conseguiu unir recursos de bancada para o setor.

“Essa entrega é fruto de um longo e intenso trabalho da equipe técnica de governo, iniciado em 2015. Mas, também é resultado de toda a articulação política que fiz com a bancada federal, e conseguimos sensibilizar deputados e senadores de que precisávamos de recursos para executar os projetos que a equipe técnica tinha elaborado. Então, agora, vamos poder entregar esse grande aparato de combate à violência, ao crime organizado e defesa da nossa fronteira”, avaliou o governador.

Logística e TI

Os 65 veículos irão reforçar as polícias Militar (PM), Civil, Técnico-Científica (Politec) e a Inteligência da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Mais 37 viaturas serão entregues em outra etapa. Já as 250 pistolas do tipo .40 (ponto quarenta) serão distribuídas entre as equipes da Polícia Civil. O armamento e as viaturas darão caráter mais ostensivo e operacional às forças policiais do Amapá.

Além dessa entrega, os recursos de emendas de bancada também estão sendo aplicados para a aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (computadores, impressoras, entre outros) e operacionais do Corpo de Bombeiros (CBM), como aparelhos de resgate em ferragens, de salvamento aquático, roupas de combate a incêndio e outros. Todos esses investimentos valem R$ 22 milhões.

Emendas individuais e de bancada

O Governo do Amapá também está executando emendas individuais de parlamentares amapaenses que ajudam a melhorar a infraestrutura da segurança pública. Os recursos vão desde construções de piscinas e campos de futebol para projetos sociais da PM e CBM, até aquisição de equipamentos e veículos, reformas e adaptações de prédios, pós-graduações e outros treinamentos.

Neste contexto destacaram-se os deputados Vinícius Gurgel, Professora Marcivânia, André Abdon e o senador Randolfe Rodrigues, além dos ex-deputados Roberto Góes, Janete Capiberibe, Cabuçu Borges, Fátima Pelaes e Dalva Figueiredo.

O papel do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do senador Lucas Barreto em parceria com o governador Waldez Góes, também foi fundamental na liberação dos recursos pela União. Barreto tratou da liberação das emendas pessoalmente com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, principalmente, para superar as barreiras do contingenciamento imposto pelo governo federal. Essas emendas individuais, entre o que já foi executado e o que ainda está em execução, somam R$ 11,2 milhões, aproximadamente.

Investimentos totais

Desde 2015, as gestões que estiveram à frente da Sejusp fizeram um esforço técnico para não somente executar os recursos planejados e articulados politicamente pelo Setentrião, mas também para alocar e recuperar verbas e convênios que quase foram perdidos. Exemplo disso é a aquisição do helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA), cujos recursos chegaram a ser devolvidos para a União, mas o investimento foi recuperado.

Nesses quatro anos e meio, a atual gestão está aplicando R$ 126,2 milhões em infraestrutura, logística e tecnologia da informação para a segurança pública do Amapá. A contrapartida estadual é de R$ 4 milhões. Só da emenda de bancada são R$ 50 milhões, cujos resultados da execução serão apresentados na cerimônia de segunda-feira.





OBRAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA IMPULSIONA A CONSTRUÇÃO CIVIL

O 2º BPM ganhará uma Unidade de Policiamento Comunitário (UPC) no Conjunto Habitacional Macapaba

Amapá terá o primeiro Pier da Segurança Pública do Amapá Pelos próximos meses, o setor da construção civil será aquecido com 15 obras de grande porte para a segurança pública, que deverão gerar centenas de postos diretos de trabalho. Nesta segunda-feira, 29, foram entregues autorizações para iniciarem as obras de três novos quarteis do Corpo de Bombeiros Militar (CBM); três novos Centros Integrados de Operações em Segurança Pública (Ciosp’s); seis novas sedes de batalhões da Polícia Militar (PM); uma sede para a Polícia Técnico-Científica (Politec), em Santana; uma Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deiai), em Santana, e o Píer da Segurança Pública, no distrito de Fazendinha, em Macapá.





A cerimônia de assinatura para as ordens de serviço aconteceu no Complexo Beira-Rio, ao lado da Fortaleza de São José de Macapá. Estes empreendimentos vão compor os Complexos de Segurança das zonas norte e oeste de Macapá e do município de Santana. Destaque para a nova sede do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), que será edificado no coração da zona leste de Macapá, na Avenida Pedro Américo, entre os bairros Perpétuo Socorro e Cidade Nova. O 2º BPM também ganhará uma Unidade de Policiamento Comunitário (UPC) no Conjunto Habitacional Macapaba. Outra obra de robustez é a nova sede do 4º BPM de Santana.





O investimento nestas 15 obras soma pouco mais de R$ 28 milhões e são parte do total de R$ 126,2 milhões articulados em conjunto pelo Executivo estadual, deputados federais e senadores amapaenses no governo federal, também para o reaparelhamento das forças de segurança pública.





Na 16ª obra de segurança pública serão empregados R$ 41 milhões, capitados do Fundo Penitenciário (Funpen) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Trata-se de uma nova penitenciária, que será edificada em um terreno localizado no km 17 da BR-210, ao norte de Macapá.





Também do Funpen para o sistema penitenciário amapaense estão sendo investidos R$ 18 milhões no reaparelhamento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Alguns recursos já foram executados e entregues, como os materiais como os oito veículos tipo cela, 60 armas de fogo, munições letais e não letais, 35 rádios de comunicação (HT’s) e 100 coletes, em junho de 2018. Já este ano, um scanner foi entregue e já está em funcionamento para revista de visitantes.





Outro recurso é do MJSP, no valor de R$ 5,7 milhões, com contrapartida de R$ 2,2 milhões do Estado, para a construção de um bloco de segurança máxima dentro da área do Iapen. Também já foi executado deste montante de R$ 126,2 milhões, a aquisição do sistema de radiocomunicação digital da segurança pública, que foi apresentado pelo Governo do Amapá em abril deste ano. O investimento foi de R$ 7,38 milhões, com contrapartida estadual de R$ 122 mil.