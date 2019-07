Macapá Verão - 2019 - Balneário de Fazendinha foi totalmente repaginado e entregue à população

Macapá Verão - 2019





completa Balneário de Fazendinha ganha repaginada

















Reinaldo Coelho









O tradicional balneário da Fazendinha, localizado no Distrito do mesmo nome, na Zona Sul de Macapá e que sedia um dos maiores símbolos das férias dos amapaenses, o Macapá Verão, que está há 44 anos dando lazer, esporte, cultura e gastronomia regional aos que o visitam, recebeu este ano uma repaginada completa em sua área de lazer, banho, alimentação e de apresentação musical e cultural. Um excelente trabalho de paisagismo foi aplicado no tradicional balneário de Macapá e com a devida manutenção do poder público municipal e da própria sociedade que ali reside e dos visitantes retornará ao seu apogeu de um dos maiores ponto turísticos de lazer e cultura amapaense funcionando na orla do maior rio-mar do mundo - O RIO AMAZONAS -.





Além dos serviços básicos as diversas secretarias municipais aturam de forma integrada e foram feitos serviços de capina, roçagem, manual e mecanizada, caiagem, pintura, retirada de entulho, limpeza da praia com máquinas pesadas, serviço de nivelamento, colocação de postes para iluminação e colocação de areia, onde antes havia mato.





Também foram feitas ações de paisagismo, com a inclusão de um pequeno jardim e implantação de palmeiras. Segundo o secretário de Manutenção Urbanística, Augusto Almeida, o procedimento foi feito com o intuito único e exclusivo de ofertar um ambiente limpo e organizado para toda a população de Macapá.





A gestão municipal fez ainda a limpeza dos ramais do minipolo, além de terraplenagem no ramal da Praticagem e vias do bairro Vale Verde. Equipes de drenagem fizeram a desobstrução e limpeza de bueiros próximos ao balneário e a instalação da academia ao ar livre. Foi feita também a recuperação asfáltica das vias principais da Vila de Fazendinha, bairros Vale Verde e Chefe Clodoaldo, e Curiau.





Prefeito de Macapá apresenta a novo estrutura do balneário





Na sexta-feira (5) o prefeito de Macapá, Clécio Luiz (REDE) apresentou a imprensa a nova estrutura do balneário-mor do Macapá Verão e a abertura oficial do evento ocorreu no último domingo, 7, .





“Agradeço toda a imprensa que atendeu ao nosso convite. Esse evento é para vocês e, em nome do nosso grande Jota





Jota Ney, um dos radialistas mais antigos e experientes do estado, apresentador do programa de rádio Bom Dia Dia, na Diário FM 90,9, disse que gostou da experiência. “Realmente é válido convidar a imprensa e estreitar esses laços, pois divulgamos o trabalho e também cobramos melhorias para a nossa cidade, somos o porta-voz da população. A Fazendinha está um espetáculo e essa nova prainha será um novo point da moçada”, enfatizou.





Também estiveram presentes Marcelo Reali Andreola, gerente geral da Agência Setor Público do BB; secretário de Estado da Cultura, Evandro Milhomen; deputada estadual Cristina Almeida; o prefeito de Saint Georges-FR, Georges Elfort; deputado estadual Paulo Lemos; Josiel Alcolumbre, suplente do senador Davi; mascote Faísca; o fenômeno das redes sociais, a garotinha Maju; e todo secretariado municipal.









Macapá Verão 2019: Cardápio Regional









Nesta época do ano, os proprietários de restaurantes do balneário da Fazendinha aproveitam para faturar com um cardápio repleto de delícias. Camarão, peixe e caranguejo são os atrativos e acabam sendo os pratos mais procurados.





Os estabelecimentos ficam lotados, o que acaba agradando os donos que investiram no estoque dos pratos. Alan Moraes, gerente de um dos restaurantes, conta que a vantagem é que os clientes buscam opções e isso oportuniza conhecer novos sabores. “A gente fez questão de comprar em grande quantidade. Creio que não faltará e os clientes, com certeza, sairão satisfeitos”, enfatiza.





Além dos pratos já conhecidos, como a caldeirada, camarão no bafo e peixe frito, os empreendedores apostam no chamado “mistão”, onde o cliente tem à disposição carne, peixe, camarão e calabresa. O professor Nivaldo Cunha aprovou o peixe frito. “Gostei! Está sendo vendido a um preço bem acessível, e é muito gostoso. Também aproveitamos para comer um peixe frito sensacional”.





Luciana Boulhosa, que é garçonete em um restaurante, afirma que a procura está sendo alta por camarão, peixe e caranguejo. “Estes três pratos são as nossas sugestões e acabam sendo os mais procurados. Quem provar não irá reclamar”, finaliza.





Macapá Verão 2019 – Segurança





O esquema montado pela Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM) garantiu a segurança dos mais de sete mil veranistas que passaram pelo balneário da Fazendinha, neste domingo, 7. De acordo com a corporação, a primeira domingueira da estação mais quente do ano teve a segurança reforçada e sem dados graves de violência.





“Assim como no ano passado, não tivemos nenhuma violência grave neste primeiro dia. Esperamos manter esse ótimo índice com os nossos guardas, rondas e a ajuda da nossa unidade móvel de videomonitoramento”, destacou o subcomandante da Guarda, inspetor Delcival Camarão.





Neste primeiro domingo de programação, a Guarda Civil apreendeu em rondas 13 facas, 133 carretéis de linhas enceradas, tesouras e recuperou uma bicicleta furtada. Foram 60 guardas, 4 viaturas e mais a ajuda de câmeras de segurança. A expectativa é que o número de veranistas aumente no decorrer da programação.





Nos próximos dias do Macapá Verão 2019, a Guarda segue com reforço de segurança nos balneários, praças e distritos de Macapá.





Prainha da Fazendinha: ideal para diversão e lazer familiar neste verão





Com aproximadamente 152 metros, a prainha da Fazendinha promete ser uma das novas atrações do Macapá Verão. O espaço, que antes estava coberto de mato e farragens de navios, foi limpo e estruturado pela prefeitura, dando lugar à prainha, pronta para o lazer e diversão dos banhistas que forem prestigiar a programação da estação mais quente do ano.





O controlador de tráfego aéreo Cláudio Pavão chegou cedo com a família para aproveitar melhor o dia. Ele destaca a iniciativa como oportuna para o lazer das famílias, além de parabenizar a preocupação do Município com a limpeza do espaço.





“Achei legal. É um espaço bem família, além de ser uma novidade. Está bem organizado e limpo. Há pouco, as equipes colocaram saco de lixo, isso é ótimo, louvável, é uma forma de manter a prainha limpa. Deve ser muito aprazível à noite também. Então, durante esse Macapá Verão, queremos vir mais vezes”, enfatiza.





Atividades esportivas são destaques na abertura do Macapá Verão 2019









As modalidades esportivas de futebol de areia, basquete de trinca e vôlei 4x4 foram destaques na abertura do Macapá Verão deste ano, as atividades reúnem 75 times e 277 atletas, durante toda a programação.





O atleta de vôlei Jucicleudo Matos destacou a relevância do incentivo à prática do esporte proporcionado pela Prefeitura de Macapá. “É a primeira vez que eu participo e estou gostando muito da organização. Espero que a minha equipe chegue à final”, relatou.





Quem também aprovou a iniciativa do Município foi o atleta de futebol de areia Arthur Soeiro. “Isso aqui é uma forma de dizer que é importante praticar atividade física e pelo menos uma das diversas modalidades esportivas. Serve para motivar as pessoas a sair do sedentarismo, e o melhor, dentro de uma programação maravilhosa, que é o Macapá Verão”, ressaltou.





Este ano, os esportes para pessoas com deficiência também serão destaques com o basquete sobre rodas e handebol. O evento é uma realização da Prefeitura de Macapá.









Wanderley Andrade agita público na 1ª domingueira do Macapá Verão













A primeira domingueira do Macapá Verão encerrou em ritmo dos clássicos do brega e do rock. O cantor paraense Wanderley Andrade se encarregou de agitar os veranistas que foram curtir a programação realizada pela Prefeitura de Macapá.

Durante o evento, mais de 20 mil pessoas passaram pelo balneário da Fazendinha, de acordo com a Guarda Municipal de Macapá. Entre elas estava Maria Rosinete, 71 anos, que ficou até o fim da programação para assistir ao show do rei do brega. “Meu sonho era conhecer o Wanderley, sempre fui muito fã dele e não estou acreditando até agora que subi ao palco e dancei com ele. Saio daqui realizada, e, com certeza, vou voltar nos demais dias”.









Ney, cumprimento a todos. É fundamental que conheçam nossa estrutura e saibam das novidades e dos novos parceiros, como o Governo do Amapá e Banco do Brasil. O Macapá Verão está cheio de atrações, até internacionais. Nossa novidade é essa prainha linda que vocês estão vendo. Limpamos toda a área que era coberta por mato, aturiás e ferragens de navios. O resultado é esse: mais um bonito espaço para o lazer da população de Macapá”, explicou Clécio Luís.