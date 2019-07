Prêmio Rodrigo 2019: Amapá tem dois projetos selecionados para fase nacional

O Prêmio Rodrigo 2019 , maior premiação do Patrimônio Cultural Brasileiro, chegou a sua etapa final e duas ações do estado do Amapá vão para análise da Comissão Nacional de Avaliação, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em Brasília. Nesta edição, 323 projetos foram inscritos em todo país e 99 trabalhos passaram para última fase. A Comissão se reunirá nos dias 26, 27 e 28 de agosto, na sede do Instituto, para definir quais serão os oito vencedores.

O resultado final do concurso deverá ser divulgado até o dia 05 de setembro de 2019. Cada premiado receberá um valor de R$30 mil. Neste edital, o prêmio traz duas grandes categorias subdivididas em quatro segmentos. Portanto, oito ações serão selecionadas, sendo uma de cada segmento, por categoria.

32ª Edição do Prêmio Rodrigo: Patrimônio Cultural do Sul

Em 2019, o Iphan está promovendo o Patrimônio Cultural do Sul do país. Desde sua criação, o Prêmio Rodrigo vem se aperfeiçoando e estabelecendo novas propostas que refletem a evolução das políticas de valorização e proteção dos bens culturais. A partir de 2016, a Cerimônia de premiação passou a ser realizada em diferentes estados, visando estimular a participação comunitária na celebração das conquistas de parceiros que se dedicam à proteção, promoção e valorização do Patrimônio Cultural Brasileiro. Por isso, em consonância com a proposta do Iphan, a celebração da 32ª edição do Prêmio Rodrigo acontecerá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Conheça a Comissão Nacional de Avaliação

A Comissão Nacional de Avaliação é presidida pela presidente do Iphan, Kátia Bogéa, e desempenha um papel de extrema relevância para a promoção dos bens culturais do Brasil. Responsável pela seleção dos trabalhos premiados, a comissão é formada por 20 profissionais do campo do Patrimônio Cultural, por representantes de instituições públicas e da sociedade civil, experientes, qualificados e envolvidos em caráter permanente com a produção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro.

Serviço:

Reunião da Comissão Nacional de Avaliação

Data: 26, 27 e 28 de agosto de 2019, às 9h

Local: SEPS - Quadra 713/913 - Bloco D - Edifício Iphan – Brasília (DF)

Departamento de Cooperação e Fomento (Decof)

(61) 2024 – 5454/5468