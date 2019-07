SESI Amapá e Sinduscon realizarão mais uma edição do Dia Nacional da Construção Social





Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá e o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon) realizarão no dia 17 de agosto, mais uma edição do Dia Nacional da Construção Social (DNCS). A ação, que tem o intuito de valorizar os trabalhadores da construção civil e seus dependentes, contribui para melhorar a qualidade de vida dos participantes por meio de ações que promovem acesso a serviços de saúde, educação, lazer e cidadania, além de atividades recreativas, esportivas e culturais. O DNCS acontecerá no SESI Macapá, das 8h às 14h.





Já consolidada como símbolo de responsabilidade social do setor da construção, o tema deste ano: “O mundo está mudando, e você?” abordará as transformações que estão ocorrendo no mercado de trabalho, seus impactos, a importância da tecnologia e da atualização dos profissionais para permanecerem empregados. O objetivo é fazer com que o trabalhador reflita sobre as constantes alterações e, mais do que isso, planeje seu futuro.





Serão disponibilizados vários serviços, tais como: emissão de documentos, orientação jurídica, consultas médicas e odontológicas, aplicação de flúor, torneios esportivos, jogos de salão, corte de cabelo, massoterapia, banho de piscina, apresentações culturais, palestras educativas, atividades físicas, entre outras tarefas.





Para a coordenadora do evento, Darcilene Araújo, o foco é atender o trabalhador e sua família, com vários serviços em um só lugar, além de proporcionar momentos de diversão. “Esse dia marca a importância da força da construção civil e de cada trabalhador, e do seu papel no desenvolvimento local e econômico. É uma excelente oportunidade de recebê-los para participar dessa ocasião de integração”, reforçou Darcilene Araújo.