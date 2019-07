SESI AP recebe homenagem do Corpo de Bombeiros por parceria durante a Corrida do Fogo









Macapá – O coordenador de infraestrutura corporativo, Joany Santos, e o assistente de apoio da área, Murilo Campos, representando o Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá receberam do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP) certificado pela parceria durante a 44ª Corrida do Fogo, realizada no dia 7 de julho. Na ocasião, a Major Ana Lobato, presidente da coordenação do evento, e o mascote da corporação, Foguinho, foram os responsáveis por entregar a honraria.





Após receber certificado e medalha, Joany Santos, agradeceu a homenagem e destacou a parceria que já acontece há alguns anos entre as instituições. “Recebemos com muita satisfação o reconhecimento do Corpo de Bombeiros por nosso trabalho. Acho importante destacar que o mérito é de toda a equipe”, ressaltou.