UMA CRONICA ESPORTIVA

Os reservas ficavam nas arquibancadas e, resolvi tirar uma "madorna"... Acordei com um puxão do Bill dizendo: - O " Chibé" tá te chamando!...um calafrio percorreu em milésimos de segundos da nuca aos dois dedão do pé... Olhei para o campo e o ponta esquerda Canhotinho (Zé Maria) estava sendo secado por três jogadores, pegando no tornozelo, se contorcendo de dor, enquanto os outros rolavam as mãos entre si, no sinal característico de "não dá mais..."

Não deu pra aquecer...fiquei com medo de escutarem o bater dos dentes de tanto "pavor"...e, fui pro jogo, não tinha como fugir... O engraçado é que após algumas corridinhas e toques na bola, o medo desaparece... O Pitel recebeu uma bola e eu pedi rente a bola, ela veio paralela com a linha lateral, fui de encontro a ela com Lua me acompanhando colado na marcação... Esperei até o último segundo, abri as pernas fingindo sair por dentro e rodei pro outro lado correndo em cima da linha. Deu certo... O lateral não sabia o que havia acontecido, só deu pra escutar o " muleke filho....." Fui até o fundo e Cruzei já com o Praxedes na cobertura. A bola foi certo na cabeça do Jurandir (Pitiú) que fez um belo gol...

Passando pra comemorar o gol e abraçar o Pitiú, escutei do zagueiro Praxedes... " na próxima...vou te grudar do alambrado!".... Depois, a bola vinha e eu tocava rápido...não fui mais uma "vezinha" no fundo...