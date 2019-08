AGÊNCIA REGIONAL INTEGRARÁ A COMUNICAÇÃO SOCIAL PÚBLICA DA AMAZÔNIA LEGAL

Gilberto Ubaiara – Quando começamos a fazer esse trabalho de integrar as comunicações pensamos que seria longa a jornada para concretizar o projeto, Mas dentro do grupo, os meus colegas secretários entenderam, como lideramos esse processo lá atrás, tínhamos condições de conduzirmos daqui para frente e me elegeram presidente da comissão técnica de Comunicação e aceitei o desafio que é grande, mas é gratificante o resultado disso, pois conseguimos que o resultado fosse absorvida por todas as Comunicações dos governos estaduais e também conseguimos que os governadores ansiassem por isso e entendesse e eles cobram. Foi fundamental o apoio do Governador Waldez Góes, o incentivopara criar a Câmara Técnica de Comunicação Social Pública, Eu acho que hoje a comunicação pública da Amazônia ganhou outro patamar, porque em vez de ser o divulgador passamos a pertencer ao núcleo de decisão do que será feito com a comunicação pública e o estado do Amapá vai melhorar isso, demonstrando que temos capacidade e conteúdo, visão que isso pode ser feito e que aqui temos essa respeitabilidade dentro desse grupo de pessoas muito preparada com acesso e de grande renome nacional e internacional.