ARTE & CULTURA - Grafiteiros fazem obras permanentes em Fazendinha

Em parceria com a prefeitura grafiteiros fazem obras permanentes em Fazendinha











A Prefeitura de Macapá, em parceira com seis grafiteiros, presenteia a população com uma exposição permanente no distrito de Fazendinha. As obras, a céu aberto, estão na rua e na pista de skate do balneário. Elas foram feitas por grafiteiros e algumas reproduzem quadros do artista amapaense Ralfe Braga. As artes foram entregues à população durante o Macapá Verão e podem ser vistas a qualquer momento.





Os artistas Vampiro grafiteiro, Cotoneti, o artista plástico Abmael da Silva Pantoja, mais conhecido como Abmael Art; João Batista Almeida de Freitas, conhecido como João Buda; Curumim na rua e Niani Naniné são os responsáveis pelas artes nas ruas e na pista de skate. A autorização do espaço foi um trabalho conjunto da Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) e Fundação Municipal de Cultura (Fumcult).





As exposições estão na pista de skate, rua, nas faixas 3D, na parada de ônibus. Uma das exposições está na via no fim da praia e reproduz quadros do artista de Ralfe Braga. Nesta obra, foram usadas tintas asfáltica, esmalte sintético, semibrilho com bisnaga xadrez e em splay de diversas cores.





“Essas obras deixadas pelos artistas na Fazendinha são de fundamental importância para o nosso trabalho. Quem vai ao local se depara com um trabalho diferente fazendo uma nova visão da arte dentro das festividades do município. Com isso, nossa cidade fica mais bela e prestigiada por aqueles que aqui moram e os que vêm de fora visitar”, disse o artista Sebastião Filho, mais conhecido como Vampiro grafiteiro.







Outro espaço que recebeu cara nova foi a pista de skate. Nela, foram grafitados personagens da cultura popular amapaense como um curumim e outra obra da cultura indígena, e animações de cartum. Para o grafiteiro Moisés Ferreira, mais conhecido como Cotoneti, a grafitagem na Fazendinha tem um valor especial.





“É muito satisfatório a gente expor esse trabalho num local público, e com o apoio da prefeitura, nosso trabalho se torna mais valorizado. Isso traz satisfação de que nosso ofício está ganhando espaço no meio das outras de artes e sendo reconhecido”, destacou.