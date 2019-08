Conjunto Oscar Santos e Bairro do Ypê são beneficiados com requerimento APROVADO de limpeza na Câmara de Vereadores de Macapá

Caetano Bentes solicita limpeza do Campo do Ypê e pavimentação de ruas no Nova Esperança. Requerimentos foram aprovados nesta quinta





A Câmara de Vereadores de Macapá aprovou nesta quinta-feira, 8, quatro requerimentos do vereador Caetano Bentes, que beneficiam moradores de bairros das zonas sul e norte de Macapá.

O primeiro deles atende uma solicitação dos moradores do conjunto Oscar Santos. Trata-se da limpeza do campo de futebol que atende tanto os moradores do conjunto quanto do loteamento Ypê.

Outro pedido atendido foi dos moradores da Avenida Iracema Castro dos Santos, no Novo Horizonte. No local, a prefeitura, através da Secretaria de Manutenção Urbanística, realizará limpeza e capina.

Na zona sul, o vereador atendeu solicitação da comunidade do Nova Esperança e requereu da Secretaria Municipal de Obras recuperação asfáltica das ruas Padre Vitório Galiani, Secundino Campo e Pedro de Oliveira Gomes.