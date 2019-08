Projeto Jovem Descolado-2019

Projeto Jovem Descolado





Neste sábado (10) na sede do Sebrae/AP 600 jovens empreendedores na terceira edição do projeto.













O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Governo do Estado Amapá (GEA), realizam a terceira edição do Projeto Jovem Descolado. O projeto proporciona condições favoráveis aos jovens para que possam se qualificar e melhorar o currículo, visando desenvolver competências e habilidades que os levem a patamares mais elevados profissionalmente.





O lançamento do projeto, acontece na sede do Sebrae em Macapá, neste sábado (10), às 16h. São aguardados 600 jovens. A inscrição para o lançamento é feita pelo link - www.vendas.ap.sebrae.com.br/ loja/evento/1217434 Sebrae





De acordo com a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, a partir do projeto, o jovem desenvolve e aprimora características do comportamento empreendedor, aliados as tendências e exigências do mercado para o futuro profissional.





"O Projeto Jovem Descolado, já capacitou mais de 1 mil participantes em Macapá, Santana e Laranjal do Jari, e em virtude do resultado exitoso da capacitação em 2018, a edição 2019, inicia com atividades no município de Oiapoque", disse a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.





Memória





O Projeto Jovem Descolado, idealizado pelo Sebrae no Amapá em 2017, é o responsável pela gestão e execução do projeto, desde a articulação para viabilização de parcerias como construção de todo o processo metodológico do curso, inscrições, contratação e avaliação dos facilitadores, avaliação e acompanhamento dos cursos, controle durante as aulas e monitoramento pós-aulas por meio de pesquisas para alcance dos objetivos.





Sims





O projeto está sob a coordenação do Sebrae e GEA, por meio, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims). Nesta edição, amplia o público, e atende jovens por demanda dirigida de políticas sociais, como indígenas, afrodescendentes, mulheres vítimas de violência e beneficiários dos programas Renda para Viver Melhor, Amapá Jovem e Passe Livre Estudantil.





"Queremos alcançar as minorias onde quer que estejam. Frisamos, porém, que serão priorizados os beneficiários ativos nas políticas sociais ofertadas pela Sims e vinculadas, atendendo ao decreto que regulamenta os programas que prevê a capacitação desses públicos como forma de incentivar que eles saiam da condição de vulnerabilidade social", esclarece a secretária de Inclusão e Mobilização Social, Alba Nize Colares.





Convênio





Na edição 2019, foi celebrado o Convênio entre o Sebrae no Amapá e o Governo do Estado, por meio, da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims), sendo possível atender jovens ligados às políticas sociais governamentais, como indígenas, afrodescendentes.





O projeto capacita jovens com idade entre 16 e 24 anos e oferece 890 vagas, sendo 350 em Macapá e 180 por município, entre eles, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque mulheres vítimas de violência e beneficiários dos programas Renda para Viver Melhor, Amapá Jovem e Passe Livre Estudantil.





Projeto





A execução do Projeto Jovem Descolado acontece de agosto a outubro em Macapá, Santana e Laranjal do Jari e de setembro a novembro, em Oiapoque. Está dividido por módulo: 1) Marketing Pessoal e Coach de Carreira; 2) Relações Humanas, Atendimento ao Cliente e Negociações Eficazes; e 3) Oficina de Empreendedorismo.





Novos Modelos de Negócios e Crescendo e Empreendendo.





A frequência dos alunos em todos os módulos é que vai garantir o certificado de participação. Os módulos serão ministrados por instrutores credenciados no Sebrae. As aulas do Projeto Jovem Descolado iniciam neste mês de agosto, com carga horária de 110 horas/aula. No final da capacitação, ocorre a formatura; também é organizada pelo Sebrae e parceiros, o evento intitulado Balcão de Oportunidades, que consiste numa rodada de entrevistas e apresentação dos jovens às empresas, para possíveis contratações ou cargo reserva.





A ação conta ainda com orientação empresarial. Inscrições As inscrições são presenciais. Em Macapá, são realizadas na sede do Sebrae - Centro de Educação de Empreendedora e nas secretarias extraordinárias vinculadas à SIMS (Rua Vila Nova, Nº 6, Centro) - Povos Indígenas (Sepi), Afrodescendentes (Seafro), Juventude (Sejuv) e Mulheres (SEPM). Em Santana, na Agência Regional do Sebrae e Centro de Convivência Vitória Régia; e nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, nas agências regionais do Sebrae e Super Fácil.





Programação





A programação de Lançamento do Projeto Jovem Descolado, conta com uma apresentação de resultados das edições anteriores, feita pela diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo; com atrações artísticas e culturais; e com a palestra do jovem empreendedor conhecido nacionalmente, Davi Braga, alagoano de 18 anos, que aos 13, criou a primeira empresa, uma startup de venda de material escolar online, intitulada List-it, um exemplo para jovens e adultos que enxergam no empreendedorismo um caminho para a vida profissional. Ele, conseguiu vender a plataforma por R$ 600 mil.





