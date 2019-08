MPF RECORRE DE SENTENÇA QUE BENEFICIOU GRUPO AMERICANO SAMBAZON ACUSADO DE BIOPIRATARIA DO AÇAÍ

O MPF reitera, ainda, os argumentos da denúncia, ressaltando que a empresa Sambazon Incorporation, localizada na Califórnia (EUA), e o americano Ryan Black são os destinatários finais na cadeia produtiva da empreitada com o patrimônio genético do açaí. Como CEO do grupo, o empresário tinha domínio de toda a organização e consciência das atividades, defende. “Para dar lucratividade ao negócio internacional que pretendia estabelecer, aproveitou-se do patrimônio genético brasileiro em total desacordo com as normas ambientais do país, sem autorização/cadastro do CGEN”, salienta. O Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), órgão do Ministério do Meio Ambiente, é a autoridade competente para a gestão do acesso e da repartição de benefícios do Brasil.