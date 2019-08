SENAI Amapá investe em equipamentos de ponta e moderniza laboratório da área automotiva









Macapá – O laboratório automotivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá foi recentemente aparelhado com equipamentos de última geração que estão sendo manipulados por 44 alunos dos cursos de Mecânica de Manutenção Automotiva e técnico em Manutenção Automotiva. Os aparelhos foram adquiridos por meio do financiamento liberado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que vem possibilitando a implantação do programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira.





O maquinário simula um carro desmontado. Foram recebidos sistema de Freio ABS (sistema de frenagem à prova de travamento das rodas), de Climatização Automotiva, Motor Flex, Motor a Diesel, Injeção Eletrônica, Sinalização e Iluminação Elétrica, Transmissão Automotiva e Direção Hidráulica.

O acesso a catálogos e manuais técnicos dos novos equipamentos, segundo o instrutor da área, Albinei Ribeiro dos Santos, facilitará o aperfeiçoamento dos profissionais que estudam no SENAI.





“O curso tem duração que varia de 3 meses a dois anos. Com a aquisição dos novos equipamentos acompanhamos a tendência da inovação tecnológica e possibilitamos aos alunos uma experiência semelhante a apresentada pelo mercado de trabalho. O processo de modernização do laboratório financiado pelo recurso do BNDES proporcionou o aumento do nível de qualificação técnica, pois atualmente os estudantes vivenciam o que aprendem na teoria, profissionalizando-se com mais eficiência. Após certificados, eles poderão trabalhar em qualquer estado, pois encontrarão os mesmos equipamentos que temos aqui”, destacou o instrutor.

Manoel Martins, 43 anos, é encarregado de manutenção na empresa Etecon Ltda. Ele veio fazer o curso de Mecânica de Manutenção Automotiva no SENAI pela necessidade de capacitação técnica e pela referência de excelência da instituição. “Coordeno uma equipe de 16 mecânicos que consertam e conservam a frota da empresa e senti a necessidade de me qualificar na área para acompanhar melhor os serviços que são realizados. É gratificante estudar numa instituição de qualidade e trabalhar numa empresa que investe em seus funcionários. No final desse curso vou iniciar o técnico em Mecânica Automotiva e o curso de qualificação em Elétrica Automotiva. Conhecimento é fundamental atualmente”, frisou Manoel Martins.

A expectativa é que em outubro, o SENAI abra vagas para cursos da área na modalidade qualificação, com duração de três meses. Mais informações podem ser adquiridas pelos números: 3084-8922/8923.