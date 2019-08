Plano de Verão: domingo foi dia de serviços de limpeza e desassoreamento do canal do Jandiá





A Prefeitura de Macapá fez serviços de limpeza do talude e desassoreamento do canal do Jandiá pela manhã e início da tarde deste domingo, 4. Também foram feitas capina manual, raspagem, pintura de meio-fio, remoção de entulho e lixeiras viciadas, no entorno do canal.





“Esse trabalho é fruto de uma programação onde nós avaliamos a necessidade. Já fizemos os serviços de limpeza no outro lado do canal e precisávamos dar continuidade na parte de baixo da ponte Sérgio Arruda, com roçagem mecanizada, capina manual, remoção de entulho e desassoreamento do leito com uso de uma escavadeira hidráulica para remoção de entulho e vegetações para melhorar a vazão natural das águas das chuvas”, disse o coordenador do Plano de Verão do Município, secretário Claudiomar Rosa.





O aposentado José Raimundo Macêdo, morador do bairro São Lázaro, ressaltou a relevância das atividades. “Todo serviço que chega é bem-vindo, aqui, por exemplo, é um ponto crítico de alagamento no período de chuvas fortes. Falta mais consciência de alguns moradores daqui e de outros bairros, que ainda insistem em jogar lixo na beira do canal”.





A ação envolveu 20 trabalhadores e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM). Em caso de formação de lixeiras viciadas, ocorrência de mato alto e descarte incorreto de resíduos sólidos, a população pode acionar o Disk Denúncia da Semur 99970-1078.