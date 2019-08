Casal atravessa a Ponte Binacional e encontra na conciliação pré-processual a porta aberta para um final feliz

O episódio aconteceu na última sexta-feira (02/08) e teve como protagonista o casal Cristiano André Souza Coelho e Patrícia de Souza Sarges. Primos legítimos, eles viveram um romance na juventude que gerou uma filha, Juliana Sarges Coelho, hoje com 15 anos. Separados por circunstâncias da vida, dez anos depois se reencontraram e há cinco anos estão juntos. Morando atualmente na Guiana Francesa, o casal atravessou a fronteira na semana passada para regularizar sua situação civil. O episódio aconteceu na última sexta-feira (02/08) e teve como protagonista o casal Cristiano André Souza Coelho e Patrícia de Souza Sarges. Primos legítimos, eles viveram um romance na juventude que gerou uma filha, Juliana Sarges Coelho, hoje com 15 anos. Separados por circunstâncias da vida, dez anos depois se reencontraram e há cinco anos estão juntos. Morando atualmente na Guiana Francesa, o casal atravessou a fronteira na semana passada para regularizar sua situação civil.

Os dois procuraram a Central de Conciliação da Zona Oeste, localizada nas dependências do SuperFácil, em busca de informações sobre procedimentos para reconhecimento de União Estável. Orientados a buscar auxílio no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Amapá (TJPA), foram atendidos e de imediato agendaram audiência de conciliação pré-processual para dois dias depois, o que ocorreu na sexta-feira (02/08). Um trabalho que contou ainda com a parceria da Casa de Justiça e Cidadania.

No mesmo dia, em audiência pré-processual de conciliação, o casal obteve o reconhecimento da União Estável desde o mês de março de 2014 e pode realizar a conversão em casamento civil, com encaminhamento da lavratura do ato ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Macapá Jucá Cruz. “É uma história bonita, principalmente porque contou com depoimento da filha do casal, o que emocionou a todos”, relatou a servidora Nilce Helena.

Foi a primeira experiência como conciliador de Mateus Meireles, que apesar de jovem, vem de uma longa história como colaborador do TJAP, onde começou como bolsista ainda estudante do ensino médio, e hoje atua como estagiário pelo curso de Direito e conciliador. "Fiquei muito feliz e realizado e pude perceber que a história do casal é um ensinamento para mim e uma experiência que vou levar para a vida inteira", disse Mateus, acrescentando a satisfação de informar que Cristiano e Patrícia também se inscreveram no cadastro de adoção da Justiça para se tornarem futuros pais adotivos.

"Nosso sonho do passado foi realizado e hoje podemos concretizá-lo. Estamos muito felizes por isso", declarou Patrícia. Cristiano contou que na época do romance juvenil era imaturo, viajava muito como atleta de voleibol. "Mas, sempre ficou aquele vazio por não ter consolidado na época o meu caminho junto a ela. Quando a reencontrei tive a certeza de que não poderia deixar passar de novo a chance e foi como no nosso primeiro dia", declarou Cristiano.