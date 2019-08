Caso TI Wajãpi: procuradores da República titulares assumem condução das investigações

Trabalhos serão conduzidos de forma independente em razão da atuação dos membros do MPF se dar em diferentes áreas

Os procuradores da República titulares das investigações do caso da Terra Indígena Wajãpi assumiram a condução dos trabalhos, na última sexta-feira (2). Com isso, a apuração criminal – relativa à morte do cacique Emyra Wajãpi e às denúncias de invasão de terras públicas e garimpo ilegal – fica a cargo do 6º Ofício da Procuradoria da República no Amapá (PR/AP), que tem como titular a procuradora da República Lígia Cireno. Já a atuação promocional de direitos coletivos, na esfera cível, fica sob a responsabilidade do 1º Ofício, com atuação exclusiva em matéria cível, de titularidade do procurador da República Alexandre Guimarães. Rodolfo Lopes e Joaquim Cabral atuavam em substituição aos titulares do 6º e 1º ofícios, respectivamente. Todo o trabalho relacionado às ocorrências na TI é conduzido exclusivamente pela PR/AP, unidade administrativa do Ministério Público Federal (MPF) no estado.