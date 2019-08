Funcionários da empresa Cachoeira Caldeirão são capacitados para trabalhos em altura pelo SENAI









Macapá – Com o objetivo de capacitar os funcionários da empresa Cachoeira Caldeirão para que adotem medidas técnicas e evitem a ocorrência de acidentes do trabalho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está ministrando curso para aprimorar os conhecimentos dos profissionais no que diz respeito a trabalhos em altura, com foco na Norma Regulamentadora NR35.

Com carga horária de 16 horas, as aulas estão sendo ministradas na Unidade Móvel de Segurança de Trabalho em Altura do SENAI. O curso estabelece requisitos e medidas de proteção para a realização de trabalho em altura, prepara os funcionários para agir em situações de emergência com noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros, de forma a proteger os trabalhadores que exercem essa atividade.

A instrutora do SENAI, Géssika Guirelli, ressalta que segurança é um investimento de fundamental importância para as empresas. “O curso contribui muito para o bom desenvolvimento da empresa acerca das medidas e das regras a serem seguidas durante a execução das atividades. Quando se trata de trabalhar em altura, é fundamental ter atenção redobrada. Afinal, qualquer imprevisto ou acidente pode acontecer com o trabalhador”, frisou a Géssica.