Presidente da Abrafrutras conhece pesquisas da Embrapa no combate à mosca-da-carambola

















A Embrapa no Amapá recebeu a visita do presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Luiz Roberto Barcelos, e do Assessor Jurídico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Eduardo Caldas. O objetivo da visita técnica, coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foi estreitar as relações com a Embrapa no Amapá, centro de pesquisas referência em estudos voltados para o combate à mosca-da-carambola. “Viemos até o Amapá para conhecer esse trabalho e para se tornar referência de integração para as outras unidades da federação. Trabalhamos em conjunto com os órgãos de regulação e sabemos que o trabalho da Embrapa é importante para esse combate”, afirmou Barcelos.





A agenda dos representantes da Abrafrutas e da CNA com os gestores e equipe técnica da Embrapa fez parte de uma programação coordenada pelo superintendente do Mapa no Amapá, José Victor Torres, incluindo a participação do governador em exercício, Jaime Nunes; do secretário Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), Daniel Montagner; dos gestores da Agência de Defesa Agropecuária do Amapá (Diagro) e da Federação da Agricultura e Pecuária do Amapá (Faeap); e do deputado estadual Jesus Pontes. As instituições buscam apoio político, por meio da superintendência do Amapá do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a criação de um fundo de investimento em defesa. Se aprovado, esse recurso será usado para fomentar a pesquisa contra a praga, monitoramento, fiscalização e controle das ações.





De acordo com o chefe-geral da Embrapa no Amapá, Nagib Melém, as reuniões de alinhamento e prospecção de demandas conjuntas ocorreram no Mapa e na Embrapa. “Os visitantes conheceram o laboratório de Proteção de Plantas e as pesquisas desenvolvidas para o controle da mosca-da-carambola. Também estiveram em área de produção de frutas onde é feito o monitoramento da praga, como também aproveitaram a oportunidade para conhecer o experimento de cultivo de açaí em terra firme no Campo Experimental do Cerrado e uma área de cultivo de abacaxi no município de Porto Grande”, detalhou Melém.