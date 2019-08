A decisão está marcada para acontecer às 18h52 desta quarta-feira (7) e os três melhores da prova receberão a medalha das mãos da lenda do atletismo Carl Lewis.

Presente na segunda semifinal, Rodrigo Nascimento completou a prova eliminatória na primeira colocação, com tempo de 10s27, e sequer precisou aguardar a última bateria para saber que estava na final.

Paulo André, que foi o melhor da terceira e última bateria, com tempo de 10s29, também garantiu a classificação direta para a decisão. De acordo com o velocista, é possível sonhar com uma dobradinha brasileira nos dois lugares mais altos do pódio. "A gente se classificou com os dois melhores tempos. Tem grandes chances de levar duas medalhas para o Brasil", garantiu. Na final, ele tentará baixar a marca dos 10 segundos e bater seu recorde pessoal de 10s02 na prova mais rápida do atletismo. "Eu levo toda a pressão para bater a marca pelo lado positivo e isso me motiva cada vez mais, porque já deixou de ser um sonho. É uma realidade não só para mim como para toda essa nova geração brasileira", avaliou ele, que completou: "Espero que amanhã seja o diia perfeito para bater essa marca".

Ao deixar a eliminatória, Rodrigo disse que o objetivo era apenas classificar para a final. “Dei o primeiro passo. Amanhã, todos os oito têm chance e vou buscar a melhor colocação. Quero brigar por uma medalha”, afirmou o velocista classificado com o melhor tempo.

