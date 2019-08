Procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei, recebe a Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias nos 70 anos da Escola Superior de Guerra

















Na última terça-feira (20), a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), Ivana Cei, recebeu a Medalha do Mérito ‘Marechal Cordeiro de Farias’, em solenidade realizada na Escola Superior de Guerra (ESG), no Rio de Janeiro (RJ). A condecoração foi entregue durante a cerimônia de celebração do 70º aniversário da ESG, o importante Instituto de Altos Estudos de Política, Estratégia e Defesa, órgão integrante da estrutura do Ministério da Defesa.





A solenidade de Imposição da Medalha de Mérito ‘Marechal Cordeiro de Farias’ reuniu representantes e dirigentes de corporações militares e instituições civis, como o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Comando de Operações Aeroespaciais, Instituto Rio Branco, a Escola Nacional de Administração Pública, dentre outras.





Ivana Cei é a primeira autoridade civil do Amapá a receber essa homenagem, que lhe foi entregue pelo Comandante da ESG, Almirante Alípio Jorge Rodrigues da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela procuradora ao Instituto de Altos Estudos.





Criada em 1983, a Medalha do Mérito ‘Marechal Cordeiro de Farias’ tem por finalidade premiar integrantes da ESG, os ex-combatentes, as personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram pelos relevantes serviços, além de organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras que mereceram essa homenagem especial.

“É uma alegria enorme receber tão importante honraria, que levarei para o Ministério Público do Amapá com muita emoção. A Medalha representa um símbolo, não de vaidade para quem a recebe, mas de respeito e valorização dos que atuam, nas mais diferentes funções, para fortalecer as instituições integrantes do Sistema de Justiça, de Segurança Pública e de Defesa da sociedade. Ser reconhecida pela ESG, por ter deixado contribuições na luta contra o crime organizado, é motivo de orgulho e, por isso, agradeço o apoio que sempre recebi de amigos, familiares, membros e servidores do MP-AP, para eu pudesse estar aqui hoje”, manifestou a PGJ do MP-AP, Ivana Cei.





Acompanharam a solenidade o presidente da Sociedade ‘Amigos da Marinha do Amapá’ (Soamar), Glauco Cei, e o integrante do Instituto de Geopolítica e Estudos Estratégicos (IGEE/ESG), Coronel Ivan Fialho, que foi instrutor de Ivana Cei durante o curso Superior de Inteligência Estratégica na ESG, concluído em junho de 2018.





Em sua Tese de Conclusão de Curso (TCC), a procuradora abordou o tema “A Integração das Instituições na Atividade de Inteligência Estratégica para o Combate ao crime Organizado”, com base em pesquisas e estudos sobre a articulação entre o sistema de Segurança Pública, Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e os comandos das Forças Armadas.

Foram agraciados, ainda, representantes das Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica; personalidades de diversas áreas de atuação e estudos, integrantes da ESG; além dos ministros de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; das Minas e Energia, Bento Costa Lima leite de Albuquerque; e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.





Sobre a ESG





Com 70 anos de atuação, a Escola Superior de Guerra, criada pela Lei nº 785/49, é um Instituto de Altos Estudos de Política, Estratégia e Defesa, integrante da estrutura do Ministério da Defesa, e destina-se a desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários ao exercício de funções de direção e assessoramento superior para o planejamento da Defesa Nacional, nela incluídos os aspectos fundamentais da Segurança e do Desenvolvimento.





A ESG funciona como centro de estudos e pesquisas, a ela competindo planejar, coordenar e desenvolver os cursos que forem instituídos pelo Ministro de Estado da Defesa. A Escola não desempenha função de formulação ou execução da Política do País. Seus trabalhos são de natureza exclusivamente acadêmica, sendo um foro democrático e aberto ao livre debate.