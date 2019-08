Projeto Amapá de Cor e Cultura encerrará com apresentações de Marabaixo às margens do rio Amazonas





O trapiche Eliezer Levy será palco do show cultural de encerramento do Projeto Amapá de Cor e Cultura: Marabaixo, a arte ancestral tradição afro-brasileira. O evento acontecerá nesta sexta-feira, 30, a partir das 19h, e consistirá em apresentações de grupos de Marabaixo que participaram da iniciativa. Será aberto ao público, todos os interessados poderão prestigiar.

Amapá de Cor e Cultura iniciou na abertura do Ciclo do Marabaixo (20 de abril) e tem esse nome para ressaltar a dança tradicional do estado, costume passado de geração em geração desde o período do Brasil Colônia. Além do projeto, fizeram parte do ciclo rodadas de Marabaixo, missas, ladainhas, ações de conscientização e a oficina de confecção de percussão em praças públicas e escolas, novidade deste ano.





Serviço

Data: 30/08 (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Trapiche Eliezer Levy