Programa do SENAI oferece formação profissional a Pessoas com Deficiência

Macapá/Santana/Vale do Jari – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá realiza atendimento especializado para pessoas com deficiência (PcD) por meio do Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI). Em Macapá, Santana e Vale do Jari a iniciativa já beneficiou, desde sua implantação em 2001, cerca de 50 pessoas e atualmente mais de 20 estão se qualificando e ampliando sua oportunidade de conquistar uma vaga no mercado de trabalho.

O objetivo do PSAI é oferecer condições de igualdade, que respeite a diversidade inerente ao ser humano, visando a inclusão na educação profissional por meio do atendimento das PcDs, minorias étnicas e de gênero. As ações inclusivas atendem também a negros e índios, e pessoas acima de 45 anos. Além disso, os cursos do SENAI podem ser frequentados por mulheres, independentemente das áreas profissionais serem dominadas por homens e vice-versa.

A interlocutora do programa no SENAI do Amapá, Ana Paula Moraes, ressaltou que ao iniciar os estudos na instituição, o aluno passa a contar com profissionais habilitados para cada necessidade. “Nós temos um grande diferencial que é o Núcleo de Ações Inclusivas. Ele é composto por especialistas de educação especial que acompanham o aluno com deficiência, idealizam projetos para adequá-los à escola, permitindo assim, acessibilidade e adaptabilidade”, afirmou.





Para obter mais informações sobre o Programa, acesse o site www.ap.senai.br ou entre em contato pelo fone: 3084-8955.