PROJETO AULA NA EMPRESA, edição "CineAula".









Os alunos das três turmas do Curso Técnico em Publicidade Nível Médio Integrado do IFAP Campus Santana, totalizando 100 alunos, foram contemplados nesta segunda edição.









O projeto de autoria do publicitário e professor Yuri Bezerra, proporciona uma forma inovadora de ensino, unindo a teoria ensinada na sala de aula e nesse caso para os alunos de Publicidade, a análise de roteiro, composição de cena, efeitos visuais, sonoros e frases de efeito que geram reações imediatas no público, o que potencializa o aprendizado com grande eficiência.

O "Projeto Aula na Empresa" venceu em primeiro lugar o "Prêmio Sebrae Educação Empreendedora" na categoria "Educação Profissional" (Estadual e Regional) e está classificado para a etapa Nacional que acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro em Santa Catarina.

Agradecimentos especiais para a Indústria de Laticínios Três Amores que patrocinou o combustível para os três ônibus realizarem o translado dos alunos; agradecimentos especiais para o Diretor do IFAP Campus Santana, Setor Pedagógico e Coordenação do Curso de Publicidade; Reitora, Direção e Pró-Reitoria de Extensão do IFAP - Campus Macapá; Direção do Cine Imperator e a equipe de jornalismo da TV Equinócio que realizaram a cobertura da segunda edição do "CineAula".

O projeto irá contemplar 1.000 (mil) alunos até o final do mês de novembro.

"O melhor conhecimento é o que se compartilha"