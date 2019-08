Recurso liberado pelo BNDES: prefeitura e governo reúnem para tratar de pavimentação nas vias da cidade









Representantes da Prefeitura de Macapá e do Governo do Estado reuniram-se na terça-feira, 27, para tratar da possível utilização de parte dos recursos liberados recentemente pelo BNDES ao poder Executivo estadual, por meio da articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. As pautas discutidas no encontro foram os serviços de pavimentação nas vias da cidade, que são a grande demanda da população e que poderá vir a ser atendida por intermédio de convênio entre Estado e Município.





Segundo o prefeito Clécio, a prefeitura busca parceria com o Governo Estadual a fim de melhorar a malha viária de Macapá. “O recurso que foi liberado ao Estado poderá ser usado uma parte na melhoria das ruas de Macapá, ganha os munícipes e a nossa cidade, com serviços de pavimentação. Pretendemos avançar mais e prosseguir com asfaltamento e recuperação das vias. Tivemos nove meses de inverno e isso atrapalhou bastante nosso Plano de Verão. Além disso, outra alternativa possível seria realizarmos convênios com recurso do Tesouro do Estado para o governo repassar a massa asfáltica à prefeitura e realizarmos asfaltamento e capa selante para pavimentarmos algumas vias de Macapá”, explanou.





O secretário de Infraestrutura do Amapá sinalizou que reunirá com sua equipe de planejamento para verificar como será feita essa parceria. “O governador já sinalizou positivamente. Temos que verificar como iremos atuar, pois temos esse material asfáltico”, explicou Benedito Conceição. Participaram da reunião os secretários municipais de Governadoria, Jorge Pires; de Obras, David Covre; de Gabinete do Prefeito, Sérgio Lemos; subprocurador de Macapá, Augusto Almeida e o diretor de Usina do Setrap, Oséias Salviano.