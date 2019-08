SESI é uma das marcas mais lembradas em Segurança e Saúde no Trabalho





Atuação do SESI como foco na melhora da saúde e promoção de ambientes de trabalho mais seguros é reconhecida no Top of Mind de Proteção

O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma das marcas mais lembradas como prestadora de serviços na área de Segurança e Saúde do Trabalho (SST). A instituição foi reconhecida pelo Top of Mind de Proteção 2019, premiação que constata o esforço das organizações voltadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Profissionais de SST de todo o Brasil participam da pesquisa anual realizada pela revista Proteção, publicação do setor. Quando perguntados sobre qual a marca que primeiro lhes vem à cabeça quando pensam em diferentes tipos de produtos e serviços, o SESI aparece entre as mais lembradas na categoria Entidades Prestadoras de Serviços.

Em 24 edições do ranking, o SESI apareceu em destaque 21 vezes. Conquistou a primeira posição por seis anos e chegou a 2ª colocação 15 vezes, como é o caso de 2019, quando foi premiado pelo desempenho na pesquisa desenvolvida junto ao setor prevencionista.

Para o gerente-executivo de Saúde e Segurança na Indústria do SESI, Emmanuel Lacerda, “ficar entre as marcas mais lembradas em serviços de segurança e saúde do trabalho por anos consecutivos é prova de que o SESI vem cumprindo com excelência sua missão de disseminar práticas e ações que melhoram a saúde do trabalhador e promovem ambientes de trabalho mais seguros”.

Além disso, Lacerda ressalta que “o reconhecimento é um incentivo para continuarmos evoluindo, com incorporação de inovações e inteligência em segurança e saúde no trabalho para nos tornar um parceiro cada vez mais estratégico para a indústria brasileira".

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO É COM O SESI - O cuidado com a saúde do trabalhador é prioridade para o SESI desde a sua fundação. Com foco na melhoria da qualidade de vida, o SESI oferece atendimento para a promoção do bem-estar, prevenção de doenças, reabilitação, vacinação e alimentação saudável.

A Segurança e Saúde no Trabalho é um fator primordial para o aumento da competitividade da indústria. Ambientes seguros e saudáveis oferecem ao trabalhador condições adequadas para a realização de suas tarefas diárias e, desta forma, favorecem a produtividade.

Para ajudar as indústrias e as empresas de todos os portes a promoverem um ambiente de trabalho seguro, o SESI oferece diversos serviços em SST como exames ocupacionais programas legais, assessoria e consultoria. Esses produtos vão além da legislação e ajudam a empresa a agir preventivamente aos aspectos relacionados à segurança e saúde do trabalho.