Trabalhadores da construção civil terão programação especial realizada pelo SESI e Sinduscon









Macapá – No próximo dia 17 de agosto acontecerá mais uma edição do Dia Nacional da Construção Social (DNCS). Realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá em parceria o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon), o evento reunirá trabalhadores do setor e seus familiares, empresários e fornecedores. A iniciativa, que acontecerá no SESI Macapá, das 8h às 14h, visa contribuir para melhorar a qualidade de vida dos participantes por meio de serviços de saúde, educação, lazer e cidadania, além de atividades recreativas, esportivas e culturais.

O evento conta com a parceria de diversas instituições, a exemplo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, que na ocasião levará técnicos para ministrar palestra sobre Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modeling – BIM) e também a Unidade Móvel de Trabalho em Altura, onde instrutores farão demonstrações da NR-35.

Na ação serão disponibilizados vários serviços gratuitos, tais como: emissão de documentos, orientação jurídica, consultas médicas e odontológicas, aferição da pressão arterial, avaliação de acuidade visual, aplicação tópica de flúor e escovação orientada, corte de cabelo, massoterapia, e palestras educativas. Torneios esportivos, jogos de salão, banho de piscina, música ao vivo, apresentações culturais e atividades físicas também constam da programação. Para a criançada haverá pintura facial e recreação e ainda será montada uma estrutura com brinquedos infláveis.

Tema

Com foco nas constantes transformações no mercado de trabalho e nos impactos da tecnologia na indústria, o tema deste ano – “O mundo está mudando, e você?” – aborda ainda, a importância da tecnologia, da inovação, da busca pelo conhecimento e qualificação, para que os trabalhadores permaneçam empregados.

A coordenadora do evento, Darcilene Araújo, destaca que o DNCS é considerado o principal evento de responsabilidade social do setor. “Esses profissionais desenvolvem atividades de ritmo intenso e têm tido a atenção do SESI e do Sinduscon por meio de ações voltadas à promoção da saúde e atenção à segurança. Estamos trabalhando para que no dia 17 as famílias possam usufruir da companhia do trabalhador num ambiente agradável e participem de atividades de lazer, entretenimento e cuidados com a saúde. É saudável ter uma pausa na rotina”, destacou a coordenadora.

Parcerias