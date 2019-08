Tráfico de atletas e assédio moral

Para a presidente da AATSP, Sarah Hakim, o congresso “O Alcance da Justiça do Trabalho no Direito Desportivo” visa promover subsídios tanto para o ingresso de operadores do Direito na área, como para aprimoramento dos especialistas em direito desportivo trabalhista, com vistas à excelência jurídica para o alcance de toda cadeia esportiva do país. O debate de temas atuais também contribuirá com soluções benéficas para os partícipes desta relação. O conjunto de temas busca se transformar em referência e, a partir de suas exposições e conclusões, propiciar subsídios robustos para a construção de um marco legal para a atividade.