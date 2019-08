SENAI AP realiza curso de NR 33 para trabalhadores de hidrelétrica









Macapá – Capacitar os colaboradores das empresas para trabalhar em espaços confinados para que possam reconhecer, avaliar, monitorar e controlar os riscos existentes, de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente nestes ambientes é o objetivo do curso sobre a Norma Regulamentadora 33. O treinamento, que está acontecendo na Unidade Móvel de Segurança em Ambientes Confinados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá, é voltado para funcionários da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão.

O curso ministrado pela instrutora e supervisora de NR 33, Fabrícia Corrêa, ensina também, como funcionam os equipamentos, os procedimentos, a utilização da permissão de entrada nos locais e noções básicas de primeiros socorros. Os trabalhadores participam ainda de aulas teóricas e práticas, em áreas externas.

Fabrícia Corrêa destacou que o intuito é estabelecer os requisitos mínimos para identificação de lugares confinados e ensinar como controlar os perigos existentes de forma a garantir a saúde das pessoas. “O curso é essencial para a segurança dos profissionais da área. É necessário que os trabalhadores tenham domínio das técnicas a fim de minimizar os possíveis acidentes”, frisou a instrutora.

Adão Pinto trabalha como técnico em manutenção mecânica há 2 anos e 6 meses na Cachoeira Caldeirão. Ele ressaltou a importância de fazer parte de uma empresa que se preocupa e valoriza os funcionários. “Um dos valores que aprendemos e que é aplicado pela nossa instituição é que a vida sempre vem em primeiro lugar, por isso participamos constantemente de treinamentos para atuarmos com a maior segurança possível. Com esse curso estou mudando minha forma de encarar as atividades que desenvolvo, aguçando minha percepção de risco para conseguir me antecipar numa situação crítica”, comentou.

Para contratar treinamentos ministrados pelos profissionais do SENAI AP, as empresas podem entrar em contato com a área de Mercado e Gestão Corporativa, pelos fones: 3084-8917/8921.