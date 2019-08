Treinador da Seleção Brasileira Sub-15 palestra em seminário da CBF em Macapá

Além de Paulo Victor, estarão presentes Diogo Netto, gerente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da CBF e Fernando Soleira, coordenador da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF. O jogador Branco chega para conduzir o Festival do Futebol, na sexta-feira, 16.





















Paulo Victor Ramos, treinador da Seleção Brasileira Sub-15, é um dos palestrantes no Seminário de Futebol na Infância e Adolescência que começa nesta quinta-feira, 15. A programação é uma iniciativa da Federação Amapaense de Futebol (FAF) em parceria com o departamento social da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O evento acontece no Museu Sacaca, de 14:00 às 18:00hs.

O seminário do CBF Social é uma articulação da FAF para fortalecer o futebol de base no AP





Além do treinador da Seleção, estarão presentes Diogo Netto, gerente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da CBF e Fernando Soleira, coordenador da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF. As palestras dos três representantes serão sobre “Identificação e Desenvolvimento do Talento no Futebol”, “Prevenção ao Doping no Futebol” e a “Proposta de Trabalho na Seleção Brasileira”.

Olheiro

O jogador Branco, herói na Copa de 94, chega para o Festival do Futebol, que acontece na sexta-feira, 16, no Zerão, e reúne meninos e meninas de 09 a 13 anos para jogar sobre a avaliação do jogador, que é o coordenador de Seleções de Base da CBF e vem como olheiro dos talentos do Amapá.

A participação no seminário é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link http://portalcbfsocial.cbf. com.br/futebol_base_amapa





Confira a programação do evento

Seminário de Futebol na Infância e Adolescência – CBF Social

Dia: 15/08/2019

Local : Auditório do Museu Sacaca

14h - Abertura - Netto Góes- Presidente da Federação Amapaense de Futebol.

14h:30 : Palestra Identificação e Desenvolvimento do Talento no Futebol.

Por Diogo Netto

Gerente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da CBF.

Doutor em Medicina Esportiva na Infância e na Adolescência.

Mestre em Fisiologia da Performance

Formado em Educação Física.

15h30 : Palestra Combate ao Doping no Futebol

Por Fernando A. Solera.

Médico

Coordenador da Comissão Médica e de Dopagem da CBF.

Oficial Médico Controle de Dopagem da FIFA.

Membro da Comissão Médica e Unidade Antidopagem da CONMEBOL.

Membro da Câmara Técnica de Medicina do Esporte do Conselho Federal de Medicina - CFM

16h30 : Intervalo

17h: Palestra Proposta de Trabalho na Seleção Brasileira

Por Paulo Victor Rodrigues Gomes

Graduado em Ed. Física (licenciatura e bacharelado)

Pós- graduado em Futebol e Futsal

Licença A CBF Academy

Clubes por onde passou:

2013/2014

Gremio Novorizontino-SP

2015/2017

Palmeiras-SP

2017 até o momento

Seleção Brasileira Sub-15

18h: Encerramento





Sexta-feira, 16

Festival do Futebol com o jogador Branco, olheiro e coordenador das Seleções de Base da CBF

Local: Estádio Zerão