SENAI, SEBRAE e CETIQT elaboram plano de ação voltado ao desenvolvimento do setor têxtil do Amapá













Macapá – Gestores e técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá reuniram-se com representantes do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT – Rio de Janeiro) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) a fim de desenvolver um plano de ação com o intuito de estruturar e aquecer o setor de confecção do estado.





Durante as reuniões de trabalho foram debatidos assuntos relacionados à organização da categoria, qualificação da mão-de-obra e fomento do mercado local. A iniciativa visa desenvolver o segmento para que os profissionais da área possam se aperfeiçoar e competir em qualidade com outros estados. Os representantes do CETIQT visitaram ateliês da cidade com o propósito de elaborar um diagnóstico do mercado, identificar oportunidades, mapear demandas e avaliar oferta de atendimentos.





“Este é um segmento que não tem sindicato e não tem cooperativa no Amapá. O SENAI deseja se tornar um ponto de encontro e referência em qualificação para profissionais dessa área”, destacou a Supervisora de Produção do SENAI, Jaciara Conceição.





Participaram do encontro, os especialistas do CETIQT, Fernando Moebus e Renata Monteiro; a diretora técnica do Sebrae, Marciane Costa; o diretor de Operações do SENAI, Moisés de Aguiar; a gerente executiva de Avaliação e Controle da Qualidade Corporativa, Ana Pernambuco; a instrutora da área de vestuário, Patrícia Farias; e o coordenador de Mercado e Gestão Corporativa, Eduardo da Costa.





CETIQT





Criado em 1949, o CETIQT faz parte da rede SENAI e oferece à indústria e ao mercado um leque de serviços transversais que o consagram como um dos maiores centros latino-americanos de produção de conhecimento aplicado à cadeia produtiva têxtil e de moda.