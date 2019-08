TENTATIVA DE INVASÃO DA SEDE DO SETAP

Militantes de partidos políticos tentam ocupar a sede do Setap e são contidos pela polícia





Militantes de dois partidos políticos tentaram invadir na manhã desta terça-feira, 20, a sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) e foram repelidos por policiais militares. Cerca de 50 manifestantes ocuparam a frete do Setap sob o pretexto de protestar contra o reajuste da tarifa de ônibus. Eles se identificaram como membros do DCE da Unifap e da Uecsa, mas também empunhavam bandeiras do PSTU e do PCB.





Temerosos pela integridade física dos estudantes que estavam sendo atendidos na entidade, diretores do Setap acionaram a Polícia Militar, que precisou usar armamento não letal para conter os manifestantes. Pelo menos dois deles foram presos. Além de pedaços de madeira e pedras, que seriam usados para tentar quebrar as portas de vidro, a polícia chegou a encontrar produto supostamente entorpecente com os dois militantes presos.





O porta-voz do Setap, Renivaldo Costa, declarou que o sindicato não se opõe às manifestações, desde que ocorram de maneira pacífica e sem a interferência político-partidária. Para ele, os manifestantes que ocuparam a frente do Setap e que tentaram a invasão não desejavam debater sobre tarifa ou qualidade do transporte, mas simplesmente fazer baderna e depredar o patrimônio.





Como houve ameaça dos militantes em retornar para tentar nova ocupação, o Setap solicitou apoio da Polícia Militar para garantir a integridade física de funcionários e estudantes que procuram diariamente a entidade.