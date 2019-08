SESI E SENAI Amapá

SESI e SENAI AP são parceiros da ação TCE na Comunidade





Macapá – No período de 8 a 10 de agosto, profissionais do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá vão participar da ação “I TCE na Comunidade: orientação, controle social e transparência”. O projeto elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado visa oferecer atendimentos essenciais e gratuitos à população de Porto Grande, nas áreas da saúde, cidadania, assistência social, lazer e cultura. O SENAI disponibilizou 50 vagas para que jovens e adultos se qualifiquem em Informática Básica. Além da capacitação, que será ministrada na Unidade Móvel de Informática, o SESI também vai garantir à comunidade, acesso a: atendimento odontológico, aferição de pressão arterial, glicemia, avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) e massoterapia. Para se divertir, os participantes poderão participar de jogos de tabuleiros, assistir a sessões de cinema, fazer pintura facial, entre outras atividades. A supervisora da Promoção da Saúde do SESI, Sandra Santos, destacou a importância de construir relacionamentos com diversos segmentos. “Por meio de parcerias conseguimos realizar um intercâmbio de conhecimentos e expertises, minimizar recursos, e levar nossos produtos e serviços a um número maior de pessoas, assim, todos os envolvidos são beneficiados”, ressaltou.

















Abre processo seletivo para contratação de técnico operacional

















Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá está com inscrições abertas no período de 9 a 12 de agosto, para processo seletivo visando contratação de Técnico Operacional com formação superior em Psicologia. O profissional vai exercer suas funções na unidade do SESI de Macapá ou de Santana. Os interessados em concorrer às vagas devem encaminhar o currículo para o e-mail: rh.curriculum@sesisenaiap.org.br.

Os candidatos deverão acessar o site www.ap.sesi.org.br, área Editais, para baixar o Comunicado do Processo Seletivo Nº 005/2019 – SESI/AP. No documento constam todas as orientações necessárias. Pessoas que tenham vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar a vaga.