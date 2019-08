DIREITO & CIDADANIA - BESALIEL RODRIGUES

A Constituição, as igrejas e o governo no Brasil – Parte III

Para encerrarmos esta série de três abordagens sobre o presente tema, encontramos na internet e compartilhamos com você este excelente texto sobre “a luta por um Estado laico e suas implicações nas conquistas da comunidade”, que diz:





As relações da Igreja Católica com a sociedade, de modo especial com o poder, tiveram vicissitudes diversas. No início da pregação do Evangelho, até o ano 313 da era cristã, a Igreja foi cruelmente perseguida pelo poder imperial. Com a vitória de Constantino, a Igreja foi tutelada e protegida. Aos poucos o poder eclesiástico se independizou, chegando a dominar a sociedade civil, inclusive a coroar os reis e os imperadores. Sempre com muita resistência do poder civil.





No Concílio Vaticano II a Igreja Católica reconheceu a autonomia das realidades terrestres, também do poder civil. A mesma autonomia a Igreja reclama para sua vida interna e sua ação evangelizadora. Nos campos em que ambos os poderes assumem responsabilidades, como o serviço à vida, à educação, à dignidade humana, o Concílio colocou o ideal da mútua cooperação, estabelecida em diálogo respeitoso e leal.