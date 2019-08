SUPER FÁCIL EDUCAÇÃO AMAPÁ

Primeira unidade do Super Fácil Educação foi inaugurada atrás do prédio da Seed nesta quinta-feira (29).











Estudantes e profissionais da educação poderão ter atendimentos exclusivo









Macapá . A unidade já está funcionando, de 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira. Voltado para o atendimento exclusivo de estudantes e servidores, foi inaugurado o Super Fácil Educação na quinta-feira (29). O posto vai funcionar na Secretaria de Estado da Educação (Seed), em. A unidade já está funcionando, de 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira.

(veja todos os serviços no fim desta reportagem). São oferecidos 36 serviços, dos 55 previstos para os próximos dias. Entre eles estão certificado de matrícula, conversão de notas, abono de permanência, alteração de dados bancários e Lei de Acesso à Informação (LAI), divididos em três categorias, entre estudante, servidor e ouvidoria

Prédio oferece 22 guichês para atender o estudante e o servidor da educação — Foto: Caio Coutinho/G1







A inauguração do posto contou com atendimentos de 25 programas da educação como o Colabora Amapá, Central do Enem, Escolas do Novo Saber, Escola Verde e Centro de Valorização da Educação. Apresentações musicais também fizeram parte da programação, entre elas, o projeto Flauta Doce e o concerto de alunos do Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima.





De acordo com o governador do estado, Waldez Góes, esse modelo foi experimentado em muitas áreas com o sistema integrado do Super Fácil, inclusive em parceria com órgãos federais e da Justiça. O gestor diz que dessa vez a integração da rede é com a educação.





“Aqui vai atender o estudante e servidor da educação nas diversas necessidades, seja a questão de ponto, férias, licença e aposentadoria. O servidor não precisa mais ir em dez salas diferentes e depois ir embora sem respostas”, explicou.

Inauguração do Super Fácil Educação contou com a presença do governador Waldez Góes — Foto: Caio Coutinho/G1





Segundo a secretária da Educação, Maria Gorete Silva, o atendimento da Seed era precário, os servidores viviam em ambientes inadequados e o prédio tinha goteiras. Ela afirma que a parceria com o Super Fácil vai prestar serviços de qualidade e atendimento humanizado.





“O modelo foi inspirado nas unidades da própria rede do Super Fácil, mas os serviços são específicos para educação. Inclusive a secretaria se compromete a inaugurar um boxe do Super Fácil Educação em cada unidade da rede nos municípios”, prometeu a secretária.





Secretária de Educação do estado, Gorete Silva — Foto: Caio Coutinho/G1



O professor de artes, Ivan Serrão, de 45 anos de idade, atua há 22 anos na educação e diz hoje é um marco para a categoria, pois sempre houve um atendimento muito precário para os servidores.

“Estou muito feliz enquanto professor e servidor público pela inauguração do espaço. Eu chegava antes e ficava em pé, não havia conforto e hoje existe a facilidade de desburocratizar muita coisa, já posso resolver tudo em um só lugar”, comemora.





O espaço possui 22 guichês, sendo 17 para servidores, cinco para estudantes e um para ouvidoria. Na ocasião, o governo inaugurou o novo Protocolo Geral e Gestão de Pessoas do Centro Administrativo da Seed.





Dois caminhões destinados à entrega de material, mobília, carteiras, livros didáticos e serviços de manutenção das escolas foram apresentados na inauguração.





A gestão estadual investiu cerca de R$ 2 milhões na obra, que inclui também área de convivência, lanchonete, banheiros e aparelhamento (mobília e climatização e vigilância eletrônica).





Boxe de atendimento de programas do governo do Amapá — Foto: Caio Coutinho/G1









Veja os serviços do Super Fácil Educação:

Estudantes

Certificado

Matrícula

Declaração de escolaridade

Equivalência de estudo

Análise e parecer técnico

Conversão de notas

Lacuna

Dependência

Reconhecimento escolar

Autenticidade

Calendário escolar

Servidor

Abono de permanência

Adicional de interiorização

Ajuda de custo

Alteração de dados bancários

Alteração do nome do servidor

Averbação por tempo de serviço

Declarações diversas

Estágio probatório

Férias

Gratificações

Histórico de progressão funcional

Inclusão de dependentes

Licenças

Indenizações

Progressão

Substituição de servidor

Quintos

Vale-transporte

Vacância





Ouvidoria





Lei de Acesso à Informação

Denúncias

Reclamações

Sugestões

Mediações

Elogios