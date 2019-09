CAOS NO CLIMA TERRESTRE

O fogo no Cerrado, e também na Amazônia, é de causa humana – intencional ou acidental. Pois a única causa natural de fogo são os raios, fenômeno que ocorre durante a temporada de chuva no bioma. Não é o caso do Cerrado no momento e da Amazônia em Agosto. A Cúpula do Clima da ONU começou o debate nessa segunda-feira (23)





DESMATAMENTOS E QUEIMADAS

Reinaldo Coelho









CHEGOU A PRIMAVERA E TERMINA SETEMBRO. Infelizmente o nono mês do ano, não foi auspicioso para o meio ambiente mundial, principalmente para o Cerrado brasileiro que vem registrando mais focos de queimadas do que a Amazônia nos primeiros dias de agosto de 2019.

Se for considerado o período anual, de 1º de janeiro a 9 de setembro, a floresta ainda tem mais registros de fogo. De acordo com especialistas, queimadas estão relacionadas à causa humana e o calor extra no Cerrado pode estar ajudando a disseminar os focos.

Esse aumento no número de focos no Cerrado não foi visto no mesmo período de 2018. De acordo com especialistas, os incêndios provavelmente têm causa humana e se propagam devido à onda de calor que afeta o Cerrado nos últimos dias. As causas naturais são pouco prováveis, já que o bioma passa pelo período de seca – sem chuvas –, e dificilmente ocorreria um raio para provocar um incêndio natural.





O mês de junho teve a temperatura mais alta já registrada para o mês, no planeta. O recorde abrangeu as temperaturas tanto na terra quanto no mar, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (Noaa, na sigla em inglês)..





No acumulado de janeiro a junho, 2019 teve a maior temperatura nos últimos 140 anos. Apenas o ano de 2016 teve mais calor do que o medido neste ano. Na medição da média mensal, nove dos 10 meses de junho mais quentes da história ocorreram desde 2010. A exceção foi o calor registrado em 1998. Segundo a Noaa, foi o 43º junho consecutivo com temperaturas acima da média do século XX.





Cúpula do Clima da ONU começa com mensagem de jovens ativistas





O pico de calor foi registrado em diversas regiões do mundo, como Ásia, África, América do Sul e Europa. Nesta última, uma onda de calor, que atingiu o continente, chegou a ter temperaturas até 10º mais quentes do que a média normal para a região.





Os dados são importantes para aferir o movimento de ampliação da temperatura do planeta, indicador chave dentro do debate de mudanças climáticas. Mas segundo a Organização Mundial Meteorológica, outros indicadores também tiveram desempenho que demandam observação. Em junho foi registrada a segunda menor extensão de gelos do Ártico, em 41 anos.









A culpa é só do Brasil?





Cerrado pegando fogo

Essa situação de queimadas nas regiões brasileira, vem trazendo a tona posicionamentos polêmicos de outras nações sobre as ações que o governo brasileiro deve tomar com referência a prevenção e combate ao crime de queimadas para fins econômicos, como: plantação, pastos e derrubadas de árvores para exploração de madeira.

A África arde ainda mais do que a Amazônia .





Porém, destaque-se que essa situação não exclusiva do Brasil, outros países da América do Sul, vem sofrendo com essa situação, caso da Bolívia e países do continente africano estão sofrendo com as queimadas, além dos membros da União Europeia, caso de Portugal que teve seu território destruído pelo fogo da suas florestas. O Estado americano da Califórnia é costumaz as queimadas que atingem as florestas e invadem os perímetros urbanos destruindo milhares de residências americanas.





Em agosto em plena agitação mundial pelos incêndios na bacia do Amazonas, uma imagem de satélite divulgada há alguns dias pela NASA e analisada pela Weather Source revelou que na África Central havia mais incêndios do que no Brasil. Somente em Angola e no sul da República Democrática do Congo (RDC) havia mais de 10.000 fogos ativos, contra os 2.127 do país sul-americano. Durante a reunião do G7 em Biarritz, o presidente francês, Emmanuel Macron, chegou a anunciar a possibilidade de desbloquear fundos para combater o fogo também no continente africano. De acordo com os especialistas, entretanto, não são fenômenos comparáveis. A maior parte dos incêndios na África, e isso acontece todos os anos, se deve a técnicas agrícolas ancestrais usadas pelo homem em atividades agrícolas e pastorais, são controlados e não afetam grandes massas florestais e sim pastos e terras de cultivo.









O pico de queimadas do Cerrado brasileiro





"O que está acontecendo são dois fatores: o Cerrado está passando por uma rara onda de calor. É raríssimo este tipo de alerta [do Inmet]. Quando você tem este tipo de temperatura e uma baixíssima umidade, a situação do Cerrado fica muito inflamável" - explicou Carlos Nobre, climatologista, membro da Academia Brasileira de Ciências e ex-pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).





De acordo com o pesquisador, há uma dinâmica no Cerrado. O bioma é adaptado ao fogo, mas não quando ele é aplicado em tamanha proporção pelos humanos. Existem árvores resistentes, mas não tão fortes a ponto de viver em um cenário tomado pelas queimadas.





"O Cerrado tem aquelas árvores com a casca resistente ao fogo. Tem 60% a 70% de cobertura de árvores, e 30% a 40% de cobertura de gramíneas, e, quando chega, o fogo atinge só as gramíneas, que depois crescem de novo. O Cerrado evoluiu milhões de anos. Mas hoje colocamos fogo demais e ele ainda não está preparado".





Queimadas têm causa humana

Assim como Nobre, Alberto Setzer, pesquisador do Programa Queimadas, diz que o fogo no Cerrado, e também na Amazônia, é de causa humana – intencional ou acidental. Ele explica que a única causa natural de fogo são os raios, fenômeno que ocorre durante a temporada de chuva no bioma. Não é o caso do Cerrado no momento.





Assembleia Geral da ONU e a Cúpula do Clima





Na terça-feira (24) acontecerá a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que será iniciada com o pronunciamento do presidente brasileiro. Tradicionalmente, desde 1949, cabe ao Brasil fazer a abertura do debate geral na Assembleia Geral da ONU. Essa será a estreia de Jair Bolsonaro que declarou que defenderá a soberania nacional e da atuação do governo brasileiro na Amazônia.





Porém os debates já estão acontecendo pela Cúpula do Clima da ONU, desde o último sábado (21) com jovens discutindo o futuro do planeta. A reunião termina nesta segunda-feira (23) e terá a presença de cerca de 60 chefes de estado.

Manifestante pinta a cabeça para simular a Terra com um machucado durante protesto pelo clima em Stuttgart, na Alemanha. — Foto Sebastian Gollnow dpa FP





E isso é devido as transformações que o planeta Terra vem sofrendo com as mudanças climáticas, a temperatura mundial cresceu e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) faz alerta em relatório divulgado no último domingo (22), véspera da reunião de líderes na cúpula do clima da ONU.





O relatório, publicado dois dias depois das grandes manifestações de estudantes pelo clima em todo o planeta e na véspera do encontro de líderes mundiais em Nova York para a Assembleia Geral anual da ONU, faz um balanço da falta de ação dos Estados para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. (FONTES: ONU CÚPULA DO CLIMA, INPE, G1, EBC)