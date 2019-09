CRÔNICA DA SEMANA

Crônica: O segredo do universo





Por Rodrigo Alves de Carvalho





Oséias era um homem muito rico. Tinha de tudo, mansões, carros, iates, fazendas, inúmeras empresas etc. E talvez por ter tudo o que queria, Oséias começou a questionar sobre sua existência e a existência do mundo.

- O que mais posso ter? O que me falta? Por que sou assim? Por que estou aqui? De onde veio tudo o que existe?

Com esses dilemas na cabeça, Oséias decidiu largar tudo e ir em busca de respostas. Queria descobrir o segredo do universo.

Com a grana que tinha começou a viajar para lugares místicos e sagrados. Foi para Machu Picchu, mas não encontrou o segredo do universo. Visitou Stonehenge e também nada de segredo do universo. Fez o Caminho de Santiago de Compostela duas vezes e em nenhum lugar do caminho achou o tão esperado segredo do universo. Conheceu os costumes e tradições judaicas, muçulmanas, budistas e cristãs em vários países, mas nenhuma delas foi suficiente para que compreendesse de fato o segredo do universo.

Sua tentativa mais absurda foi gastar uma enorme quantidade de dinheiro para viajar ao espaço e ficou por mais de um mês em uma estação espacial contemplando as belezas do Cosmo, porém ao retornar à Terra, ainda não havia descoberto qual era o segredo do universo.

Acabou se transformando num andante com as roupas surradas e barba por fazer. Com isso sua popularidade cresceu e se tornou um guru. Muitas pessoas começaram a seguir Oséias onde quer que fosse. Essas pessoas também estavam sedentas de conhecimento e procuravam em seu mestre as respostas para o segredo do universo.

Oséias acolhia a todos. E não eram só desempregados e mendigos, haviam estudantes, médicos e até empresários no meio das centenas de discípulos buscando a mesma resposta.

Num dia Oséias disse ter recebido uma mensagem divina e teria que subir até um monte numa cidade onde estavam reunidos para que essa divindade lhe transmitisse enfim, qual era o grande segredo do universo.

Oséias subiu a montanha e o povo ficou esperando curiosos por seu messias. Ficou lá por três dias e três noites. Quando desceu o monte até as pessoas, todos estavam ansiosos pela revelação.

- Mestre conte-nos o que o senhor sabe agora. Fale-nos sobre o segredo do universo!

Oséias sorriu. Levantou os braços e exclamou em voz alta:

- É segredo!