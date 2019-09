CRÔNICA DA SEMANA

Combinamos de ir para a praia no final de semana, curtir o sol, conhecer pessoas e quem sabe umas paqueras e lá pela quarta-feira estouram as perebas nos lábios para acabar com todas as expectativas de um sorriso conquistador nos quiosques junto as garotas do litoral. Outro exemplo é quando já estamos preparados para uma balada num clube noturno onde curtiremos muito som do momento e poderemos colocar em pratica todas as artimanhas de um conquistador para com as meninas dae as perebas chegam avassaladoras e estouram por toda a boca. Se ainda arriscamos ir na balada é preciso deixar a barba e o bigode por fazer para tentar esconder um pouco e as artimanhas de conquistador se transformam em artimanhas de perebento para disfarçar e esconder as feridas dos lábios.