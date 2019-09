DAYLON COSTA, MEIO ATACANTE AMAPAENSE É PELA SEGUNDA VEZ APROVADO PELO INTERNACIONAL

Na Esportiva Ovel, Daylon jogou o Campeonato Goiano Sub-12 e Go Cup, maior torneio de futebol infantil da América Latina, disputado em Aparecida de Goiânia (GO), que contou com a participação de 4.000 crianças, que estavam divididas em 320 equipes nas categorias sub 7 ao sub 12.O Ovel, onde o jogador amapaense está, é o mesmo clube que revelou os jogadores Dudu, atacante do Palmeiras (SP), e Lucas Silva, atualmente no Cruzeiro (MG).