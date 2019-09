DIA DA AMAZÔNIA – HILEIA AMAZÔNICA





Dia 5 de Setembro – Dia da Amazônia – O que ela tem para comemorar?

São mais de 55 milhões de anos da maior floresta tropical da humanidade. São 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. Esta região inclui territórios pertencentes a nove nações. A maioria das florestas está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta, seguida pelo Peru com 13% e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e França (Guiana Francesa). Estados ou departamentos de quatro nações vizinhas do Brasil têm o nome de Amazonas por isso. A floresta amazônica, que produz cerca de 20% do oxigênio da Terra, é frequentemente chamada de "pulmões do planeta.

Por incrível que pareça a Floresta Amazônica surgiu de uma redução global das temperaturas tropicais do Oceano Atlântico, quando ele tinha se alargado o suficiente para proporcionar um clima quente e úmido para a bacia amazônica. Ela já sofreu com as constantes mudanças climáticas que o planeta Terra já passou, a última a Era Glacial – ou era do gelo.

Na época da extinção dos dinossauros ela se expandiu e depois reduziu, se separou e teve áreas abertas entre florestas e pastagens. Hoje com a ocupação desordenada, não pelo caboclo, pelo ribeirinho, pelo indígena, mas pelas grandes empresas mineradoras, pelo agronegócio, pelas grandes madeireiras e os grandes centros urbanos, ela tem sofrido com a ambição e corrupção do homem que deveria cuidar dela.

Hoje o mundo inteiro está voltado para discutir a soberania amazônica, a preservação da Amazônia, mas com a floresta tropical e seu subsolo e não para os brasileiros que vivem e sobrevivem na e da floresta.

O extrativista, o pescador, o agricultor familiar, esses seres que vivem aqui desde 11 200 anos atrás, não são escutados para dizerem o que a floresta está sofrendo, pois somos nós os amazônidas que sabemos o que ela quer e precisa, pois vivemos com ela.

A importância da Amazônia para o Brasil e pra o mundo é incontestável, porém, muitos estados sulistas são preconceituosos com os Amazônidas, e não percebem os benefícios que seus estados recebem. A sua agricultura precisa desse bioma para existir.



A Amazônia é considerada pela comunidade científica uma peça importante para o equilíbrio climático em quase toda a América do Sul. Parte da umidade do ar (que, posteriormente, se transforma em chuva) importante para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil em vários meses do ano são justamente da Amazônia, levada pelos ventos para essas regiões. A Amazônia é importante para o equilíbrio do clima no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e até na Argentina.





Nesses dois últimos meses, os líderes mundiais discutiram e avançaram na hipótese de tutorizar a Amazônia, sendo o mais afoito o presidente francês Macron, que queria holofotes para desviar da sua situação politica interna e ameaçou com seus euros para proteger a Amazônia, principalmente seu subsolo. O engraçado é que essas queimadas acontecem todo os anos do verão amazônico. E já teve seu climax de queimadas em outras décadas e nunca foi alarmante. O Estado da Califôrnia sofre anualmente com incendios piores, com destruições de zonas urbanas e desalojamento familiar; a Austrália, a Africa, Portugal todos tem seus incêndios anuais. E a Amazônia.......... Há a floresta amazônica na Bolivia está pegando fogo. Vamos fiscalizar, combater os incendiários, educar e prender os que utilizam esses meios somente para explorar o meio ambiente em proveito próprio.

O Brasil e os brasileiros, tem de continuar cuidando da Amazônia, como sempre fizeram, e com o apoio externo, porém sem ingerências politicas na soberania amazônica. A Amazônia ainda tem muito a dar para a humanidade suas entranhas verdejantes está cheias de insumos que deverão ajudar a humanidade, além da fome e da sede, a saúde, pois as surpresas são constantes.

Essa é a nossa AMAZÔNIA – PARABÉNS! E como presente de aniversário, essa semana um grupo de amapaenses, localizou na fronteira do Amapá com o Pará, a maior arvore de Agelim Vermelho que encantou o mundo. A imponente tem 88 metros e está dentro uma reserva de conservação de uso sustentável.