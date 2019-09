DIREITO & CIDADANIA - Por Besaliel Rodrigues

Sendo assim, podemos citar oito características deste peculiar ramo do Direito, a saber: i. É um ramo do Direito Interno, e não ramo do Direito Internacional; ii. É voltado à regulamentação dos conflitos de leis no espaço; iii. Norma indicadora do preceito jurídico nacional aplicável a uma relação privada com conexão internacional (norma de sobredireito); iv. Possui por peculiaridade, dentro do universo jurídico, exceção ao princípio da territorialidade e possibilidade de aplicação do direito estrangeiro em território nacional; v. É obrigatória a aplicação do Direito estrangeiro quando assim indicado na legislação; vi. A norma nacional mais vantajosa a ser aplicada deve ser aquela com a qual a relação jurídica com conexão internacional esteja mais estreitamente ligada; vii. Os elementos de conexão são definidos pelo próprio ordenamento estatal nacional; e viii. Possui fontes: internas e internacionais.