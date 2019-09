INTERMUNICIPAL 2019

Nova data: Campeonato Intermunicipal começa dia 17 de setembro

Os jogos das Chaves C e D abrirão o campeonato (Foto Rosivaldo Nascimento)

O Intermunicipal terá início na terça-feira, 17 de setembro, com a disputa das chaves C e D. A mudança de dia e alteração na ordem dos jogos foi confirmada pela Federação Amapaense de Futebol (FAF) na sexta-feira, 06.

As 16 ligas disputarão entre si em quatro chaves que foram sorteadas pela FAF. As duas melhores seleções de cada chave avançam para a segunda fase. As sedes dos jogos nos interiores foram definidas junto com as prefeituras envolvidas no campeonato.

A mudança não deve gerar grande alteração na data da final do Intermunicipal, prevista para acontecer na primeira quinzena de novembro, no Zerão.

As Chaves C e D abrirão o campeonato em Pedra Branca e Cutias, simultaneamente. Em seguida, acontecem os jogos das Chaves A e B, em Macapá e Amapá.

Chaves

• Mangueirão Esporte Clube, Liga Desportiva de Laranjal Do Jari, Liga Desportiva De Santana e Liga Desportiva de Vitória do Jari são os times da Chave A.

• As ligas de Amapá, Itaubal, Ferreira Gomes e Calçoene compõem a Chave B do campeonato.

• Na Chave C estão as ligas desportivas de Mazagão, Pedra Branca, Serra do Navio e Porto Grande.

• Cutias, Tartarugalzinho, Oiapoque e Pracuúba são as ligas da Chave D.